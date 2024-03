Petrobras pode recuar de decisão sobre dividendos, Telegram mira IPO e o que importa no mercado

São Paulo

Bota casaco, tira casaco

O conselho da Petrobras vai rediscutir a decisão tomada na semana passada que barrou o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, afugentou investidores e reduziu em mais de R$ 50 bilhões o valor de mercado da companhia.



A revisão foi acertada em reunião desta segunda em que participaram o presidente Lula (PT), os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o presidente da estatal, Jean Paul Prates, além de diretores da companhia.



↳ O conselho vai reavaliar a questão e vai distribuir parte dos dividendos caso fique evidente que o pagamento não compromete o plano de investimentos da estatal.



↳ Tanto Prates quanto Haddad são a favor do repasse aos acionistas de ao menos parte dos dividendos extraordinários, enquanto Silveira e Rui Costa são contra.



↳ Interlocutores da Petrobras afirmam que Lula foi induzido a erro pela pasta comandada por Silveira ao barrar todo o pagamento de dividendos extras.

Reunião que definiu a rediscussão pelo conselho da Petrobras sobre a distribuição de dividendos teve presença de Lula, Haddad, Silveira, Prates e diretores da companhia - Ricardo Stuckert/Divulgação



Bota o casaco, tira o casaco? A possível reversão de uma decisão estratégica da estatal poucos dias após seu anúncio virou piada. Nas redes sociais, o caso foi ilustrado com uma cena clássica do remake do filme "Karate Kid", de 2010.

Nela, o sr. Han (interpretado por Jackie Chan) manda o aspirante a lutador Dre Parker (Jaden Smith) colocar e tirar o casaco repetidas vezes.

Em entrevista gravada antes da reunião, Lula disse que a Petrobras tem de pensar nos 200 milhões de brasileiros que são donos, sócios dela, não apenas acionistas.



"Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, vou contar uma coisa para vocês, mercado é um rinoceronte, dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele, nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome?", questionou o presidente em entrevista ao SBT.



As ações da companhia, que operavam estáveis durante o pregão, fecharam o dia em queda após a divulgação de trechos das falas de Lula. Os papéis preferenciais (sem direito a voto) recuaram 1,30%, e os ordinários (com direito a voto), 1,95%.

Desde sexta (8), a empresa já perdeu R$ 63,7 bilhões em valor de mercado.

Telegram mira IPO

Com 900 milhões de usuários e prestes a se tornar lucrativo, o Telegram se prepara para um IPO (oferta inicial de ações em Bolsa). Quem afirma é o dono do aplicativo de mensagens, Pavel Durov, em rara entrevista ao jornal britânico Financial Times.

"Estamos esperando nos tornar lucrativos no próximo ano, se não ainda neste ano", afirmou o russo em sua primeira entrevista pública desde 2017.

↳ Como comparação, o WhatsApp, seu principal concorrente, tem 1,8 bilhão de usuários ativos mensais.



Durov ainda comentou que a empresa recebeu "avaliações de mais de US$ 30 bilhões" de potenciais investidores.



O Telegram é criticado por pesquisadores pela sua moderação leve, que abre espaço para conteúdo ligado a atividades criminosas, desinformação e terrorismo. Críticos também dizem que o governo russo teria vínculos ou influência sobre a plataforma.



Durov rejeita as relações com o Kremlin e afirma que planeja melhorar os processos de moderação neste ano, que tem eleições marcadas em vários países, e "implantar mecanismos relacionados à IA para lidar com possíveis problemas".



O caminho do Telegram para atingir o lucro:

Faz testes de propagandas no app, com a cobrança entre 1 milhão de euros e 10 milhões de euros (R$ 5,43 milhões a R$ 54,3 milhões) por anunciante ou agência;

Planeja dividir as receitas com os criadores de conteúdo que administram os canais no app, prometendo a eles uma parcela de 50% do que for obtido com anúncios;

Uso de contas comerciais e um recurso de "descoberta social", que ajudará os usuários a conhecer ou namorar pessoas próximas a eles.

Por falar em IPO… O Reddit, site conhecido pelos fóruns que reúnem discussões de usuários, planeja levantar até US$ 748 milhões (R$ 3,7 bilhões) em sua estreia na Bolsa de Nova York programada para este mês.

Se a oferta atingir o topo da faixa de preço, ela avaliaria o site em US$ 6,4 bilhões (R$ 31,8 bilhões).

Vinhos encalhados e uvas descartadas

Diante de uma série de desafios, que envolve desde mudanças do clima até hábitos de consumo das novas gerações, produtores de vinhos de grandes regiões têm descartado sua safra ou vendido parte dela para fazer combustível.



Alguns, inclusive, já decidiram pela mudança de ramo, mesmo em famílias com tradição de décadas na atividade.

O que explica: o setor vive um descompasso entre oferta e demanda. O cenário permanece mesmo com a queda na produção global de vinho, que terminou 2023 como a mais baixa em 60 anos. Os desafios enfrentados pelos produtores:

A Covid e a guerra na Ucrânia elevaram os custos de insumos como fertilizantes e combustível;

As ondas de calor geradas pelas mudanças climáticas diminuem a produtividade das plantações, e as seguradoras estão colocando esses fatores no preço na hora de cotar uma apólice;

O vinho tinto é o mais afetado pelos novos hábitos de consumo, sendo substituídos por espumantes, rosés ou brancos com teor alcoólico mais baixo –a geração Z consome cada vez menos álcool.

A França, que superou a Itália no ano passado como o principal produtor de vinho, ofereceu um pacote de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão) para ajudar os agricultores a arrancar vinhas e enviar seu vinho para ser convertido em etanol, prometendo a cada agricultor 75 euros por hectolitro.



A demanda pelo serviço foi tamanha que cada agricultor só conseguiu vender metade do volume desejado.

Multa + impostos vão encarecer elétricos importados

Os importadores independentes de veículos, responsáveis por trazer para o Brasil carros elétricos de montadoras como Tesla e Rivian, devem ver seus custos aumentarem bastante com novas regras do governo.



Entenda: por essas marcas não possuírem concessionárias, os responsáveis pelo processo de importação dos veículos por aqui são os importadores independentes.

Eles também arcam com os custos em casos de recall em que os carros precisam passar por revisão na fabricante.

Em outras marcas, eles disputam mercado com as importadoras oficiais de veículos, que defendem a nova regulamentação do governo.

O que muda: o programa Mover (Mobilidade Verde) prevê uma taxa extra de 20%, em forma de multa, que vai incidir sobre os carros trazidos por empresas que não são representantes oficiais das marcas.



↳ Há também a retomada do Imposto de Importação sobre carros híbridos e elétricos, com alíquota de 35%. Os independentes não têm acesso às cotas de isenção previstas para os revendedores oficiais.



Em números:

Entre R$ 450 mil e R$ 600 mil é a faixa de preço de um Tesla Model 3 no Brasil –foram 16 unidades vendidas em 2023.

R$ 1,6 milhão pode custar o Model X, SUV da marca que teve 11 emplacamentos no ano passado.

O governo explicou em nota como foram definidas as regras do Mover envolvendo importações independentes. Um dos pontos abordados é a melhora na fiscalização de entrada desses veículos. Leia aqui na íntegra.