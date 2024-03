Rio pode transferir dívida da Petrobras para União em negociação, diz Haddad

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta quarta-feira (27) que o governo do Rio de Janeiro discute a transferência da dívida da Petrobras para a União em negociação para reduzir os juros da dívida dos estados.

"A Petrobras tem uma dívida com o Rio de Janeiro. Se eles [companhia e governo estadual] chegarem a um termo de quanto é essa dívida, essa dívida da Petrobras com o governo do Rio pode ser transferida para o governo federal. Abate-se da dívida do Rio [com a União] e, além de tudo, o Rio deixa de pagar um juro tão elevado e cai a taxa de juro", afirmou Haddad em entrevista à rádio Itatiaia.

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) em cerimônia no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 26.mar.2024/Folhapress

"É um exemplo que eu estou dando de algo que já está acordado com o governador Cláudio Castro. Ele quer repassar para a União a dívida da Petrobras com o estado do Rio de Janeiro", acrescentou.

O chefe da equipe econômica citou a proposta como um dos arranjos que podem ser escolhidos pelos estados nas negociações com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Fazenda também colocou na mesa a federalização de estatais e a promessa de investimentos em ensino médio técnico.

Segundo Haddad, a decisão sobre a conveniência da transferência dos ativos fica a critério dos entes subnacionais.

De acordo com cálculos do governo, a dívida dos estados com a União é de R$ 749 bilhões. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais devem, juntos, R$ 660 bilhões —o equivalente a 90% do total.