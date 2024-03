Setor de serviços surpreende e cresce em janeiro com impulso de cinemas e streaming

São Paulo e Rio de Janeiro | Reuters

O setor de serviços registrou crescimento do volume em janeiro pelo terceiro mês seguido com impulso de cinemas e streamings por conta das férias, iniciando 2024 com desempenho bem melhor do que o esperado

O volume de serviços aumentou 0,7% em janeiro na comparação com o mês anterior, resultado que surpreendeu uma vez que a expectativa em pesquisa da Reuters era de recuo de 0,4%.

Sala de cinema do CineSesc em São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

Nos três meses de ganhos, o setor acumula alta de 1,9%, contra queda de 1,7% entre agosto e outubro, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve avanço de 4,5%, contra expectativa de alta de 1,6%.

Agora, o setor de serviços está 13,5% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 0,7% abaixo de dezembro de 2022 quando atingiu o auge da série histórica.

"O setor de serviços ganhou um fôlego nos últimos três meses, isso está claro", destacou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa no IBGE. "Ele está perto do pico da série, mas puxado por movimentos pontuais."

Importante pilar da economia, os serviços vêm sendo favorecido no Brasil por um mercado de trabalho aquecido e uma inflação sob controle, embora não venha mostrando grande fôlego.

A taxa básica de juros Selic está atualmente em 11,25%, e a expectativa é de que o Banco Central volte a reduzi-la em 0,5 ponto percentual na próxima semana.

"Na nossa avaliação, esse é mais um resultado que reforça o bom momento da atividade econômica brasileira", avaliou Igor Cadilhac é economista do PicPay. "Olhando à frente, esperamos que esse cenário (da economia) se mantenha pelo menos até meados do ano."

Os dados do IBGE mostram que em janeiro quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram resultado positivo, sendo o maior impacto exercido pela alta de 1,5% de informação e comunicação.

Esse resultado teve como influência o aumento de 27,6% de serviços audiovisuais, impulsionado pelo crescimento da receita das empresas que atuam com exibição cinematográfica, programadoras de conteúdo para TV fechada e plataformas de streamings.

"Com o período de férias, as salas de cinema acabaram recebendo mais público e aumentando o faturamento das empresas desse segmento", explicou Lobo, destacando ainda o aumento da receita das empresas que trabalham com edição integrada à impressão de livros devido à produção de material didático.

Serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 1,1% e transportes cresceram 0,7%. Os outros serviços tiveram avanço de 0,2%, enquanto os serviços prestados às famílias recuaram 2,7%.

Por sua vez, em janeiro o índice de atividades turísticas caiu 0,8% frente a dezembro, quanto teve expansão de 2,6%. Com isso, o segmento de turismo está 3,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 4,3% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.