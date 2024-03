União Europeia adia aplicação de regra contra produtos de áreas desmatadas

Bucareste, Bruxelas e Londres | Financial Times

A União Europeia pretende adiar a fiscalização rigorosa das importações de países propensos ao desmatamento depois que vários governos da Ásia, África e América Latina reclamaram que as regras seriam onerosas, injustas e afastariam investidores.

Bruxelas adiará a classificação do risco dos países em baixo, padrão ou alto, que deveria ser implementada até dezembro. Em vez disso, vai designar cada país como risco padrão para lhes dar mais tempo para se adaptar à regulamentação anti-desmatamento, três autoridades do bloco disseram ao Financial Times.

Madeira ilegal apreendida em Uruará (PA) no ano de 2020 - Folhapress

"Simplesmente não classificaremos, o que significa que em todos os lugares será risco médio - precisamos de mais tempo para implementar o sistema", disse um oficial. "Recebemos muitas reclamações de parceiros. [O atraso] significa que nenhum país terá vantagem sobre outro."

A lei, parte do Green Deal da União Europeia, foi aprovada no ano passado e tem como objetivo reduzir o papel dos consumidores da região no desmatamento, proibindo a venda no bloco de importações, incluindo café, cacau, óleo de palma e borracha que foram cultivados em áreas desmatadas.

Mas a regulamentação provocou a ira de várias nações em desenvolvimento que acusaram a UE de impor seus padrões verdes aos outros. Países produtores de óleo de palma, como Indonésia e Malásia, levantaram "múltiplas preocupações" sobre as regras em uma carta à Comissão Europeia em setembro.

"A legislação desconsidera as circunstâncias e capacidades locais, a legislação nacional e os mecanismos de certificação dos países produtores em desenvolvimento, [bem como] seus esforços para combater o desmatamento e compromissos multilaterais, incluindo o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas", disse.

Empresas disseram que poderiam se retirar de áreas "de alto risco" porque o ônus de provar que seus produtos não provinham de terras desmatadas era muito alto, enquanto várias começaram a favorecer acordos de fornecimento com grandes produtores que podem arcar com a tecnologia de geolocalização sofisticada.

A lei, que é uma parte crucial dos planos de Bruxelas para atingir a neutralidade de carbono no bloco até 2050, exige que os importadores forneçam dados de geolocalização para provar que seus produtos não foram obtidos em áreas afetadas pelo desmatamento.

Originalmente concebido para operar por meio de um sistema de semáforo que classificaria os países como tendo alto, médio ou baixo risco de desmatamento, o sistema usará métricas como a taxa de degradação da terra e a expansão da atividade agrícola, bem como evidências de comunidades indígenas e ONGs.

O nível de verificações nas importações dependerá da classificação da área de origem, com as autoridades aduaneiras da União Europeia encarregadas de verificar 3% das mercadorias de nações de risco médio e 9% de países de alto risco.

Os produtos abrangidos pela legislação incluem gado, soja e madeira. Sem controle, a demanda da UE por essas importações contribuiria com cerca de 248.000 hectares por ano de desmatamento até 2030, de acordo com pesquisas da comissão.

Em um esforço adicional para apaziguar os países em desenvolvimento, autoridades confirmaram que Bruxelas adotaria uma abordagem regional em vez de nacional, para que as planícies do sul do Brasil eventualmente fossem classificadas como menor risco do que a região amazônica, onde vastas áreas de floresta tropical foram desmatadas. O Brasil é um dos principais exportadores de soja e outras commodities agrícolas.

Um oficial da UE disse que retardar o processo de classificação não envolveria nenhuma mudança legislativa, mas era um "sinal de que não planejamos apressar isso".

Os países em desenvolvimento estão particularmente indignados que a lei tenha sido aprovada em junho do ano passado sem orientações claras sobre como cumprir. Eles destacaram questões como o risco de que centenas de milhares de toneladas de café e cacau possam ser destruídas.

O ministro do comércio da Malásia, Zafrul Aziz, disse que seu país e outros precisavam de tempo e assistência para implementar sistemas de controle.

"Você precisa de tempo porque é caro atender a esses padrões, todas essas exigências de transparência ou divulgação", disse ele ao FT, acrescentando que não seria um problema para grandes empresas, mas muitos "pequenos produtores" teriam dificuldade em cumprir.

Ele acrescentou que Kuala Lumpur estava colaborando com Bruxelas sobre como implementar a lei.

A Comissão Europeia se recusou a comentar.