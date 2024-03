United registra três incidentes com aviões da Boeing em uma semana

Nova York | Bloomberg

Uma aeronave da United Airlines saiu da pista e entrou em uma área gramada após pousar em Houston na sexta-feira (8), marcando o terceiro incidente de destaque nesta semana envolvendo os aviões da Boeing da companhia aérea.

O Voo 2477 da United, com 160 passageiros e seis tripulantes, havia acabado de pousar no Aeroporto Intercontinental George Bush por volta das 8h, horário local, quando saiu da pista ao fazer uma curva. Ninguém ficou ferido, e os passageiros deixaram o 737 Max em um conjunto de escadas móveis antes de serem levados de ônibus para o terminal, informou a companhia aérea.

O incidente de sexta envolve um 737 Max construído há quatro anos e que está em serviço há menos de um ano. Ele segue a perda de um pneu em pleno ar de um Boeing 777-200 da United na quinta-feira (7), logo após a decolagem do avião de San Francisco para Osaka, Japão, e uma falha no motor de um voo da United de Houston para Fort Myers, Flórida, no início desta semana.

Logo da Boeing em tela da Nyse (Bolsa de Valores de Nova York) - Brendan McDermid - 7.ago.2019/Reuters

O avião no voo de Houston para a Flórida teve que fazer um pouso de emergência depois que um de seus motores começou a soltar chamas dez minutos após a decolagem. O motor sugou plástico bolha que havia sido deixado na pista antes da partida, de acordo com a United.

A aeronave de 21 anos também era um 737 —mas uma versão anterior ao Max, de acordo com o FlightRadar24.

A United investigará cada incidente "para entender o que aconteceu e aprender com eles", disse a companhia em um comunicado na sexta-feira. "Cada um desses eventos é distinto e não está relacionado entre si."

As ações da Boeing caíram 2,2% no fechamento na sexta-feira, continuando o pior declínio deste ano entre os membros do índice americano Dow Jones Industrial Average. A United caiu 1,9%.

O 777 que seguia para Osaka tinha 249 pessoas a bordo. Ele foi desviado para o Aeroporto Internacional de Los Angeles e pousou sem incidentes. O pneu que caiu danificou pelo menos um carro em um estacionamento do aeroporto.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA disse que investigará os três incidentes, enquanto o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) está enviando uma equipe para Houston. A United disse que trabalhará com a FAA, NTSB e Boeing para entender o que aconteceu. Embora tenham ocorrido em rápidos intervalos, os sustos desta semana não parecem estar ligados a problemas conhecidos com a Boeing e seu 737 Max, e é improvável que sinalizem tendências de segurança mais amplas.

Além dos três incidentes, pelo menos dois outros problemas envolvendo a United e a Boeing ocorreram nesta semana.

Na segunda-feira (4), um voo da United de Honolulu para San Francisco encontrou uma falha no motor sobre o Pacífico antes de pousar em segurança em seu destino, relatou o San Francisco Chronicle. A aeronave era um Boeing 757-300. A FAA também disse que está investigando um voo da United de Pensacola, Flórida, que pousou com segurança em Chicago na segunda-feira após relatar um problema no trem de pouso da aeronave 737.

Na sexta-feira à noite, o Voo 821 da United, desta vez um Airbus 320, foi desviado para Los Angeles enquanto viajava de San Francisco para a Cidade do México. Investigações preliminares mostraram um problema em um dos três sistemas hidráulicos a bordo do avião, e todos os 105 passageiros desembarcaram normalmente, disse a companhia aérea. Os clientes seguiriam para o México em uma nova aeronave, acrescentou a United.

Problemas no 737 Max

Os incidentes ocorrem em um momento inoportuno para a Boeing. A fabricante de aviões está trabalhando para restaurar sua reputação após uma explosão de painel em pleno ar em um voo da Alaska Airlines no início deste ano. A NTSB descobriu que aparentemente os trabalhadores da Boeing não prenderam quatro parafusos que seguravam o painel à fuselagem do avião.

O avião no incidente de janeiro também era um 737 Max. A Boeing tem sido alvo de intensa fiscalização por parte de reguladores, legisladores e clientes devido à qualidade de fabricação do modelo, que voltou às manchetes este ano após sua proibição global em 2019 pelo envolvimento em dois acidentes fatais.

Entre os críticos mais severos da Boeing está o CEO da United, Scott Kirby. A United retirou o futuro 737 Max 10 de seus planos. A companhia aérea está considerando mudar para outras variantes do Max e está em negociações com a concorrente da Boeing, a Airbus SE, sobre aeronaves alternativas que poderiam substituir parte de seu grande pedido do Max 10.