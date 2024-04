Ações da Meta caem 16% após previsão de aumento de despesas com IA

Reuters

A Meta informou nesta quarta-feira (24) que espera que as despesas gerais este ano sejam maiores do que o previsto, à medida que tem gastado pesadamente para lançar novos produtos de inteligência artificial (IA) e reforçando sua infraestrutura para suportar essas aplicações.

As ações da empresa caíam mais de 16% no pós-mercado dos Estados Unidos.

A empresa prevê despesas de capital na faixa de US$ 35 bilhões a US$ 40 bilhões em 2024, superior à previsão anterior de US$ 30 bilhões a US$ 37 bilhões.

Logo da Meta - Arnd Wiegmann - 22.mai.2022/Reuters

A Meta também elevou sua previsão de despesas totais para US$ 96 bilhões a US$ 99 bilhões, acima dos US$ 94 bilhões a US$ 99 bilhões esperados antes.

A companhia vem atualizando seus recursos para compra de anúncios com ferramentas de IA e formatos de vídeo curtos para impulsionar o crescimento da receita, ao mesmo tempo em que introduz mecanismos de IA, como assistente de chat, para aumentar o engajamento em suas propriedades de mídia social.

A receita da empresa subiu 27%, para US$ 36,46 bilhões no primeiro trimestre, superando as expectativas de US$ 36,16 bilhões, conforme dados da LSEG.

A Meta prevê que a receita do trimestre atual ficará na faixa de US$ 36,5 bilhões a US$ 39 bilhões, em comparação com expectativas de receita de US$ 38,29 bilhões.