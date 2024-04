Bilionário cede ações do Le Monde a fundo criado para garantir independência do jornal

Paris | AFP

O bilionário francês Xavier Niel cedeu quase a totalidade de suas ações do Le Monde para um fundo criado para preservar a independência do grupo de mídia.

"É uma conquista histórica obtida graças ao compromisso de Xavier Niel, que adiciona à nossa independência editorial uma santificação da independência financeira do grupo", explicou o fundo em comunicado.

O fundo para doações foi criado em 2021 pelo próprio Niel. Na França, esses fundos são instrumentos financeiros a serviço da filantropia ou de financiamento cultural, sem fins lucrativos.

Le Monde: grupo NJJ Presse agora passa para o controle do fundo filantrópico por uma quantia simbólica de um euro - AFP

Niel controlava o grupo NJJ Presse, que inclui Le Monde, os semanários Télérama e Nouvel Obs, Courrier International, La Vie, HuffPost (85% do capital) e Le Monde Diplomatique (51% do capital), todos considerados de esquerda.

A NJJ Presse agora passa para o controle do fundo filantrópico por uma quantia simbólica de um euro.

Com essa operação, o capital do grupo será dividido entre dois acionistas: o fundo para a independência da imprensa, com cerca de 75% do capital, e o fundo que reúne as ações dos jornalistas do grupo com 25%.

Leia mais Musk pergunta no X quanto custaria comprar a Globo

Em setembro passado, Xavier Niel comprou ações do Le Monde de um bilionário de origem checa, Daniel Kretinsy, cuja entrada no capital do grupo gerou tensões no final de 2018.

O Le Monde segue os passos de outros dois órgãos de imprensa de esquerda, Libération e Mediapart, que também criaram fundos para garantir a independência financeira.

Além de garantir essa independência, o comunicado divulgado pelo fundo afirma que ele também tem como missão financiar investigações jornalísticas de longo prazo, ajudar com custos de litígios de meios independentes e lutar contra a desinformação.