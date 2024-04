Azul passa Gol em março e assume vice-liderança do mercado doméstico

Aeroin

A companhia aérea Azul ultrapassou a Gol e a Latam bateu um recorde de 11 anos de participação no mercado aéreo doméstico brasileiro em março, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (22) pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A Latam atingiu 41% de participação no mês passado. Assim como havia acontecido em fevereiro, a companhia conquistou, em março, o seu melhor market share doméstico desde julho de 2013, quando a alcançou 41,6% do mercado.

Aviões da Azul e da Gol no aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Bruno Santos - 15.mar.2024/Folhapress

Esse crescimento da Latam representa 11% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já a Azul cresceu 6% no mesmo período e ultrapassou a Gol, chegando a 29,5% de participação de mercado contra 29% da concorrente, que teve uma redução de 13,5% no número RPK, o lucro por passageiro e quilômetro voado.

Já no mercado internacional, a Latam continua a liderar, com 19,4% de participação, um aumento de 38% em relação ao ano passado, seguido pela TAP com 9,7% e a American Airlines, com 5,2%.