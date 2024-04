Bilionária é condenada à morte por corrupção no Vietnã

Ho Chi Minh (Vietnã) | AFP

Um tribunal do Vietnã condenou uma empresária do setor imobiliário por um dos maiores casos de corrupção do país, com prejuízos calculados em US$ 27 bilhões.

O júri rejeitou todas as alegações da defesa de Truong My Lan, executiva do grupo imobiliário Van Thinh Phat, acusada de fraudar o Saigon Commercial Bank (SCB) ao longo de uma década.

"As ações da acusada (...) minaram a confiança da população na liderança do Partido Comunista e do Estado", afirmou a decisão do júri, divulgada pela imprensa estatal.

Lan foi uma das 86 pessoas indiciadas no caso, num grupo que inclui ex-presidentes do banco central, ex-funcionários do governo e ex-executivos do SBC.

O julgamento, na cidade de Ho Chi Minh, sul do país, durou cinco semanas.

Lan e os outros 85 réus foram acusados por crimes que vão desde suborno e abuso de poder até apropriação indevida e violação das leis bancárias.

Lan supostamente desviou US$ 12,5 bilhões (R$ 63 bilhões), mas os promotores afirmaram nesta quinta-feira que os danos totais causados pelo esquema alcançaram US$ 27 bilhões, o equivalente a 6% do PIB do Vietnã em 2023.

A empresária negou as acusações e culpou os subordinados.

Ela e os demais réus foram detidos como parte de uma campanha nacional contra a corrupção.

Em sua declaração final ao tribunal na semana passada, Lan sugeriu que cogitou o suicídio. "Em meu desespero, pensei na morte", declarou à imprensa estatal.

"Estou tão irritada por ter sido tão estúpida por me envolver neste ambiente empresarial muito feroz, o setor bancário, do qual tenho pouco conhecimento", disse.