Investidores deixam de lado títulos do Tesouro americano com Europa prestes a cortar juros

Grandes investidores estão vendendo títulos do Tesouro dos EUA e comprando títulos europeus, apostando que a inflação mais baixa na Europa permitirá que o banco central de lá comece a reduzir as taxas de juros mais cedo do que o Fed (Federal Reserve).

Gestores da Pimco, JPMorgan Asset Management e T Rowe Price aumentaram sua exposição à dívida dos governos europeus nas últimas semanas.

Isso ajudou a elevar o chamado spread (diferença) entre os juros pagos nos títulos de 10 anos da Alemanha e dos EUA para 2 pontos percentuais, num valor próximo do nível mais alto desde novembro.

Uma escultura da moeda Euro está no centro da cidade de Frankfurt am Main, no oeste da Alemanha, em janeiro de 2024 - AFP

"O caminho para cortes de juros na Europa está mais claro do que nos EUA", disse Bob Michele, diretor de investimentos e chefe global de renda fixa da JPMorgan Asset Management. "É difícil encontrar uma razão para o Fed cortar as taxas."

Ele acrescentou que atualmente tem uma participação maior do que o usual em títulos europeus e está na direção de adquirir mais.

A mudança ocorre à medida que as economias dos EUA e da Europa começam a divergir de direção, com a inflação em queda e uma economia mais fraca na zona do euro alimentando apostas de que o BCE (Banco Central Europeu) entregará mais cortes do que o Fed este ano.

Os mercados estão atualmente precificando três ou quatro cortes nas taxas do BCE ainda em 2024, em comparação com apenas dois ou três para o Fed.

O valor de face dos títulos públicos em ambos os lados do Atlântico tiveram queda este ano, elevando os rendimentos pagos, à medida que os investidores reduziram suas expectativas de cortes iminentes.

No entanto, essas movimentações foram maiores nos EUA, onde o rendimento do título de 10 anos do Tesouro subiu 0,5 ponto percentual, para 4,4% ao ano. Em comparação, o título alemão equivalente subiu 0,3 ponto, para 2,4% ao ano.

Andrew Balls, diretor de investimentos em renda fixa global da Pimco, disse que tem preferido títulos dos governos europeus e do Reino Unido em relação aos Treasuries dos EUA este ano porque há mais evidências de correção da inflação por lá.

A Pimco, que gerencia US$ 1,9 trilhão em ativos, reduziu sua previsão de três para dois cortes de 0,25 ponto pelo Fed este ano, após um relatório de empregos forte na última sexta-feira.

Os economistas esperam que os dados de inflação dos EUA para março, divulgados nesta quarta-feira, mostrem um aumento anual para 3,4%. As leituras de janeiro e fevereiro já superaram as previsões dos analistas.

Por outro lado, a inflação na zona do euro caiu para 2,4% ao ano no mês passado, abaixo do previsto, reforçando as expectativas de que o BCE cortará as taxas de juros até o verão.

"Preferimos estar com menos alocação em Treasuries dos EUA em favor de títulos da zona do euro, incluindo alemães", disse Quentin Fitzsimmons, gerente de portfólio sênior da T Rowe Price, que gerencia US$ 1,4 trilhão em ativos globalmente.

Ele disse que sua convicção sobre um corte de taxa do BCE em junho era "alta", enquanto dados fortes dos EUA fizeram o Fed "recuar de seu claro desejo anterior de começar a cortar as taxas".

Fitzsimmons disse que se o BCE começasse a cortar mais rápido do que o Fed, as taxas mais baixas reduziriam os custos de hedge de manter títulos na zona do euro em comparação com os Treasuries dos EUA.

Ele disse que isso "possivelmente encorajaria mais investidores a apoiar a ideia de desempenho relativo superior dos Bunds alemães em relação aos Treasuries dos EUA".

Mas alguns analistas alertam que se o BCE se adiantar demais ao Fed em fazer cortes de taxa, o euro poderia enfraquecer significativamente, correndo o risco de outro aumento da inflação.

"Só pode haver muita diferença de juros se não houver um grande impacto cambial", disse Mike Pond, chefe de pesquisa global de inflação vinculada à Barclays. "Pode ser difícil para o BCE cortar tanto quanto estamos esperando se o Fed não cortar também."

No entanto, a perspectiva de inflação é atualmente mais benigna na Europa do que nos EUA. O Banco Central Europeu estima que a inflação na zona do euro será de 2,3% em 2024, com crescimento econômico de 0,6%.

Isso se compara com a projeção do Fed de que o índice de despesas de consumo pessoal central — o indicador de inflação preferido pelo banco central dos EUA — esfriará este ano para 2,6%, em relação à taxa atual de 2,8%.

O banco central dos EUA estima que o crescimento da economia será de 2,1% até o final do ano.

"O crescimento nos EUA tem se mostrado mais resiliente do que na Europa", disse David Rogal, gerente de portfólio da BlackRock. Ele acrescentou que isso se deve em parte ao fato de os EUA terem uma economia relativamente fechada e gastos governamentais pesados.

A Europa, disse ele, tem "uma economia mais aberta com mais sensibilidade aos desenvolvimentos globais de manufatura, bem como menos impulso fiscal".

A agência de classificação Fitch prevê que o déficit orçamentário do governo dos EUA, a diferença entre seus gastos totais e receitas, será de 8,1% do Produto Interno Bruto este ano, em comparação com 1,4% para a Alemanha.