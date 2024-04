Companhia de baixo custo amplia oferta de voos do Brasil para Argentina e Chile

Curitiba

A companhia aérea chilena JetSmart Airlines, que atua na América do Sul com passagens de baixo custo, anunciou nesta quinta-feira (4) que irá oferecer mais três rotas entre capitais brasileiras e as cidades de Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile.

Serão duas rotas saindo de Curitiba (PR), uma para Santiago do Chile e outra para Buenos Aires; e uma terceira rota saindo de Porto Alegre (RS) para Buenos Aires. Serão ofertados três voos semanais em cada rota.

Companhia aérea chilena JetSmart já atua no Brasil desde final de 2019 e, a partir de junho de 2024, passa a operar um total de dez rotas no país - Divulgação

A companhia aérea vai oferecer tarifas a partir de R$ 419 por trecho (incluindo taxas). As vendas já estão abertas, mas os voos começam a operar em junho e julho.

Com a ideia de manter um preço de bilhete aéreo menor do que aquele praticado por companhias aéreas tradicionais, a JetSmart não oferece gratuitamente serviços como refeições, marcação de assentos e despacho de bagagem, por exemplo.

Com os três novos trechos, a empresa passa a ter dez rotas diretas no total entre Brasil e países da América do Sul. Ela já atua no Brasil desde dezembro de 2019 –tem rotas a partir de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo.

Os voos partindo do Paraná, do Aeroporto Internacional Afonso Pena, com destino a Santiago e Buenos Aires, começam a operar nos dias 19 de junho e 11 de julho.

A empresa prevê receber mais de 15 mil passageiros em seu primeiro ano de operação no voo de Curitiba para Santiago, que tem duração de 3h30. Já no voo de Curitiba para Buenos Aires, com duração de 2h23, a expectativa da empresa é atrair mais de 40 mil passageiros no primeiro ano da operação.

No Paraná, a JetSmart já opera em Foz do Iguaçu, com destino a Santiago do Chile. E, na região sul, a empresa também já atua na capital de Santa Catarina, Florianópolis, fazendo o trecho até Buenos Aires e também Santiago do Chile.

No Rio Grande do Sul, as operações começam no Aeroporto Internacional Salgado Filho com destino à capital argentina a partir de 12 de julho. O voo de Porto Alegre para Buenos Aires tem duração de 1h46 e a empresa calcula atrair mais de 45 mil passageiros no primeiro ano de operação.

Em comunicado divulgado pela JetSmart nesta quinta, a empresa afirma que o mercado brasileiro, o maior do continente sul-americano, tem "enorme potencial de expansão".

No início de março, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com a Argentina que dá fim aos limites semanais de voos regulares de passageiros entre os dois países.

Até então, as empresas brasileiras e argentinas estavam limitadas a oferecer, em conjunto, o número máximo de 170 voos semanais.

A expectativa da Anac é que o instrumento gere um aumento da oferta dos serviços, ampliando a concorrência.

As três novas rotas anunciadas pela JetSmart nesta quinta já estavam previstas no planejamento da empresa, antes do memorando de entendimento.