CPF é obrigatório para incluir dependente no Imposto de Renda; saiba como pedir

São Paulo

Um em cada quatro brasileiros que entregou a declaração do Imposto de Renda em 2023 comunicou ter ao menos um filho como dependente.

E esta inclusão só foi permitida com a informação do CPF desse dependente, regra obrigatória desde 2019. Até bebês precisam ter o número do documento para serem aceitos como dependentes.

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é gerenciado pela Receita e a pessoa pode fazer todo o processo de documentação online, com o preenchimento de um formulário no site do órgão, ou por email para a central de atendimento da Receita em seu estado.

Receita exige CPF para inclusão de dependentes em uma declaração do Imposto de Renda; saiba como pedir - Divulgação

Outra possibilidade é ser atendido em agências dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou em cartórios de registro civil. Porém, nestes locais, há a cobrança de uma taxa de R$ 7. A estimativa da Receita é que o serviço demore até dois dias.

A inclusão de dependentes na declaração permite a dedução de R$ 2.275,08 para cada um deles, mas o dependente só pode constar em uma declaração e precisa atender alguns requisitos exigidos pela Receita (veja abaixo). A dedução pode aumentar o valor da restituição ou então diminuir o imposto a ser pago.

O prazo de envio da declaração do Imposto de Renda começou em 15 de março e vai até 31 de maio. Quem atrasar, terá de pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

A Receita informou que 10,2 milhões de declarações entregues no ano passado tinham ao menos um filho como dependente. O número corresponde a 24,77% dos 41,2 milhões de documentos enviados ao fisco.

Como fazer o pedido do CPF online

A solicitação pode ser feita por pessoas físicas brasileiras e estrangeiras, que residem ou não no Brasil. A forma mais prática é o preenchimento de um formulário online no site da Receita. O pedido é gratuito e não exige mais o título de eleitor, que era obrigatório até o ano passado, mas uma instrução normativa publicada em 9 de janeiro de 2024 derrubou essa necessidade.

Para fazer o pedido, veja o passo a passo

Preencher o formulário no site da Receita Federal. Para o brasileiro residente no país, clique neste link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp

Informe os dados de quem receberá o CPF com nome, data de nascimento, sexo, naturalidade, estado, nome da mãe, endereço completo e número de telefone. O formulário ainda consta com um campo para título de eleitor, mas o preenchimento não é mais obrigatório desde janeiro.

Em seguida, clique em "Sou humano" na captcha e vá em Enviar

Um número de protocolo de atendimento será gerado e em seguida é necessário enviar a documentação. Ele pode ser entregue por email ou presencial em unidades da Receita. Se o documento for entregue em agências dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou em cartórios, haverá cobrança de R$ 7

Quais são os documentos exigidos?

Há documentos para todos os casos e outros específicos para cada faixa etária. Veja abaixo a relação

Documentos comuns para todos os casos

Documento de identificação oficial com foto

Certidão de nascimento ou de casamento com naturalidade, filiação e data de nascimento

Foto do solicitante segurando o documento de identificação oficial com foto próximo ao rosto. O documento precisa estar nítido e a imagem deve permitir o reconhecimento de ambas as fotos

Pessoas abaixo de 18 anos

Documentos comuns

Se a pessoa que solicitar for um dos pais, tutor ou responsável pela guarda, é preciso enviar o documento de identificação oficial com foto do responsável, além da certidão de nascimento ou documento de identificação oficial com foto da pessoa que será a dona do CPF

Documento que comprove a tutela ou guarda de quem será o titular do CPF

Pessoas com deficiência de qualquer idade

Documentos comuns

Se o solicitante for cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau, precisa mandar a certidão de nascimento ou documento de identificação oficial com foto do solicitante, e documento que comprove o parentesco ou união estável

Se o solicitante for curador, é preciso enviar o termo de curatela e certidão de nascimento ou documento de identificação oficial com foto do solicitante e de quem será o dono do CPF

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Como enviar a documentação

Os documentos devem ser enviados por email para a unidade da Receita do estado onde a pessoa que terá o CPF mora. Clique aqui para ver a lista por estado.

A Receita também recebe nos postos de atendimento da instituição. Clique aqui para ver a relação. Não é preciso agendar horário.

Outra opção é entregar nas agências dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ou nos cartórios, mas há a cobrança da taxa de R$ 7.

Quem pode ser considerado dependente no Imposto de Renda?

Companheiro (a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de cinco anos, ou cônjuge

Filho (a) ou enteado (a) até 21 anos de idade ou até 24 anos, que esteja estudando no ensino superior ou em escola técnica de segundo grau

Filho (a) ou enteado (a) com deficiência, de qualquer idade, quando a remuneração não excede os limites de dedução permitidos por lei, segundo decisão do STF

Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a) até 21 anos de idade ou até até 24 anos (se estiver estudando), desde que o contribuinte detenha a guarda judicial até os 21 anos

Irmão (ã), neto (a) ou bisneto (a) com deficiência do qual o contribuinte tenha a guarda, em qualquer idade, quando a remuneração não excede os limites de dedução permitidos por lei, segundo decisão do STF

Pais, avós e bisavós que, em 2023, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, de até R$ 24.511,92

Menor de até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem tenha a guarda judicial

Pessoa considerada incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador

Nos casos dos limites de idade (21 e 24 anos), o dependente pode ser incluído na declaração se tinha a idade em 2023, mesmo no caso de ter feito aniversário em qualquer mês do ano.

Qual é o valor de dedução por dependente?

Por dependente, é possível deduzir R$ 2.275,08 da base de cálculo do IR

Além disso, é possível ainda deduzir até R$ 3.561,50 em gastos com educação por dependente e despesas com saúde, que não têm limites

Qual a vantagem de ser dependente?

Além da dedução por dependente, o titular ainda pode abater despesas com educação (limitadas a R$ 3.561,50 por ano) e saúde (sem limite). Porém, é fundamental que o contribuinte separe quais são os gastos do titular e do dependente.

"Tem de separar em fichas diferentes o que for do titular e do dependente. Não pode juntar e declarar tudo no nome do titular. O que for do dependente, tem de ser declarado como sendo do dependente, se não o contribuinte vai cair na malha fina", diz Richard Domingos, diretor-executivo da Confirp Contabilidade.

Na maioria das fichas, o contribuinte precisa identificar o que é do titular e do dependente justamente para evitar problemas com o fisco no momento em que forem cruzados os dados.

"Se a mãe inclui um filho como dependente e ela paga uma consulta médica dele, ela poderá abater a despesa, mas a nota fiscal precisa estar no nome do filho, mesmo que tenha sido a mãe que pagou. Na declaração, a despesa também tem de ser informada como sendo do dependente", afirma Dilma Rodrigues, sócia da Attend Contabilidade.

Os informes de rendimentos de plano de saúde, previdência privada e escolas costumam separar o que deve ser declarado pelo titular e pelos dependentes e/ou beneficiários.

"A maioria dos planos já manda separado, mas se não vier, o contribuinte deve procurar o responsável pelo serviço", diz Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, diretor da Fecontesp (Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo).

Como declarar o dependente no Imposto de Renda