Dólar abre em queda em dia de intervenção do BC no câmbio; Bolsa opera estável

São Paulo

O dólar abriu em queda nesta terça-feira (2), devolvendo ganhos após ter atingido seu maior valor do ano na sessão de segunda (1°), quando foi beneficiado pela valorização dos títulos do Tesouro americano. O movimento estava alinhado com o comportamento da moeda americana frente a outras divisas.

Em meio à recente alta do dólar, o Banco Central vai realizar nesta terça sua primeira intervenção no câmbio desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A autoridade fará um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 1 bilhão.

O objetivo do BC é prover proteção contra variações excessivas do dólar em relação ao real (hedge cambial) e liquidez ao mercado doméstico.

Já a Bolsa brasileira começou o dia estável, sem grandes catalisadores no radar.

"Ativos de risco estão abrindo a sessão desta terça-feira sem direções claras, com destaque para mais uma rodada de abertura [alta] de taxas de juros no mundo desenvolvido diante da volta de feriado para os mercados europeus e a maior incerteza com o Fed após a divulgação de dados de atividade fortes nos EUA", diz a equipe da Guide Investimentos.

O mercado aguarda, ainda, discursos de diretores do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) e a divulgação de novos dados de emprego nos EUA, buscando sinalizações sobre o futuro da política de juros americana.

Às 10h16, o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,08%, aos 126.882 pontos, enquanto o dólar caía 0,19%, cotado a R$ 5,048.

Sede do Banco Central, em Brasília - Gabriela Biló - 14.abr.2023/Folhapress

Em nota, o BC disse que vai atuar "com vistas à manutenção do funcionamento regular do mercado de câmbio" diante dos efeitos gerados pelo resgate do título de NTN-A3 (Nota do Tesouro Nacional, subsérie A3), previsto para o dia 15 de abril.

A compra de contrato de swap pela autoridade monetária funciona como injeção de dólares no mercado futuro e quem compra está protegido em caso de desvalorização do real. É um instrumento usado pelo Banco Central para evitar disfunção no mercado de câmbio, assegurando que haja oferta para atender a um aumento de procura pela moeda estrangeira.

Na segunda (1°), o dólar subiu 0,88% e terminou a sessão cotado a R$ 5,058, em dia de ajustes após o feriado de Páscoa. Na Bolsa brasileira, o Ibovespa caiu 0,87%, fechando o pregão aos 126.990 pontos.

A alta dos títulos americanos, os chamados "treasuries", também contribuiu, pois o movimento tende a valorizar o dólar pois aumenta o retorno da renda fixa dos EUA e, consequentemente, atrai mais recursos para o país. Na lógica inversa, pesa contra mercados de maior risco, como a renda variável no Brasil, impactando o Ibovespa.

O mercado foi impactado, ainda, pela baixa liquidez da sessão em dia de feriado na Europa.

Na ponta positiva, a Vale, empresa de maior peso no índice, registrou alta, após dados positivos de atividade econômica na China.