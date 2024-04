Bolsa tem leve queda e dólar sobe em sessão de baixa liquidez após feriado

São Paulo | Reuters

A Bolsa brasileira operava em queda discreta e o dólar subia na manhã desta segunda-feira (1°), numa sessão com baixa liquidez global em dia de feriado na Europa. Investidores repercutem novos dados de inflação nos Estados Unidos divulgados na sexta (29), quando a B3 não funcionou, e números de atividade econômica da China.

"Hoje ainda devemos ver um dólar resiliente, principalmente afetado por baixa liquidez, uma vez que é feriado nos mercados da Europa, além de haver reajustes do mercado pós-feriado aqui no Brasil e expectativa pela divulgação do PMI norte-americano", disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX.

Às 11h, o Ibovespa caía 0,16%, aos 127.896 pontos, enquanto o dólar subia 0,66%, cotado a R$ 5,047.

Mercado avalia relatório trimestral da inflação no Brasil divulgado pelo Banco Central - Dado Ruvic/Reuters

Dados do Departamento de Comércio dos EUA do final da semana passada —divulgados quando boa parte dos mercados globais estava fechada para a Sexta-feira Santa— mostraram que o índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, subiu 0,3% em fevereiro. Economistas esperavam alta de 0,4%, de acordo com pesquisa da Reuters.

Na esteira dos números, o presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, disse que a leitura está "na linha do que gostaríamos de ver", embora tenha voltado a alertar que o banco central não reagirá de forma exagerada às informações que recebe.

Enquanto isso, a atividade industrial da China expandiu-se no ritmo mais rápido em 13 meses em março, ficando acima das expectativas, com a confiança empresarial atingindo um pico em 11 meses, mostrou uma pesquisa privada de Índice de Gerentes de Compras (PMI) nesta segunda-feira.

Segundo Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, os dados chineses elevaram o "otimismo com a virada do ciclo de crescimento global".

Com Reuters