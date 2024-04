Dólar opera em alta com repercussão do PIB dos Estados Unidos

São Paulo

O dólar opera em alta nesta quinta-feira (25), enquanto os investidores repercutem os dados de atividade econômica nos Estados Unidos. Às 9h50, a moeda subia 0,40%, cotada a R$ 5,165.

Os novos números do PIB (Produto Interno Bruto) somam-se à recente bateria de dados que mostraram resiliência da economia americana e adiaram as apostas sobre o início do ciclo de corte de juros no país.

A economia americana segue crescendo, com um PIB subindo 1,6% na taxa anualizada, ainda que abaixo do esperado pelo mercado.

Juros mais altos nos EUA são, num geral, benéficos para o dólar, já que tornam os rendimentos dos treasuries mais atraentes, chamando investidores para os mercados americanos. A moeda americana acumula forte alta ante o real neste ano.

Agora, a expectativa fica pela divulgação de dados do índice de inflação PCE, o preferido do Federal Reserve (banco central americano), na sexta-feira (26)

Cédula de um dólar - Gabriel Cabral/Folhapress

Na quarta (24), apesar de ter começado a sessão em viés positivo, a Bolsa brasileira devolveu os ganhos e registrou leve queda, pressionada especialmente por ações do setor financeiro e pelo avanço das curvas de juros futuros locais.

A Vale teve alta e limitou as perdas do Ibovespa, acompanhando os preços do minério de ferro no exterior. Com isso, o principal índice da Bolsa brasileira recuou 0,31%, terminando o dia aos 124.750 pontos.

No câmbio, o dólar avançou, após ter registrado quedas consecutivas na últimas sessões, enquanto o mercado aguarda novos dados sobre a economia americana. A moeda fechou em alta de 0,38%, cotado a R$ 5,148.

Com Reuters