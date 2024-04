Dólar ronda estabilidade após dados de emprego nos EUA; Bolsa sobe

São Paulo

O dólar rondava a estabilidade nos primeiros negócios desta quinta-feira (18), em linha com melhora do sentimento internacional e com investidores continuando a ajustar posições após disparada recente da moeda norte-americana.

O mercado repercute novos dados sobre seguro-desemprego no país, que ficaram estáveis e vieram praticamente em linha com o esperado, segundo o Departamento de Trabalho dos EUA.

Na Bolsa brasileira, o dia é de alta, e o Ibovespa caminhava para uma recuperação após seis pregões consecutivos de queda.

Às 9h45, o dólar subia 0,14%, cotado a R$ 5,249, enquanto o Ibovespa subia 0,36%, aos 124.622 pontos.

Operador observa tela com flutuações do mercado financeiro na B3 - Amanda Perobelli/Reuters

Na quarta (17), o dólar teve seu primeiro dia de alívio após cinco sessões consecutivas de fortes altas, fechando em queda de 0,48% e terminando a sessão cotado a R$ 5,242.

A baixa ocorre após a divisa ter acumulado valorização de mais de 5% nos cinco pregões anteriores. A perspectiva de juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos e preocupações com o cenário fiscal brasileiro foram os principais catalisadores da disparada do dólar e seguem limitando o apetite ao risco de investidores.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa até começou o dia em alta, mas devolveu os ganhos e fechou em leve queda. O índice caiu 0,17%, aos 124.171 pontos, renovando novamente seu menor patamar do ano.

O principal índice da Bolsa brasileira passou a devolver os ganhos pela manhã e teve sua queda mais acentuada por volta das 13h45. Na mínima do dia, tocou os 123.641 pontos.

A maior influência permaneceu sendo o cenário incerto sobre os juros norte-americanos, que manteve as negociações instáveis em Nova York, com os três principais índices acionários também fechando no vermelho.

Com Reuters