Inflação dos Estados Unidos tem alta em março, acima das expectativas

Washington | Reuters

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em março, com altas nos custos da gasolina e moradia, lançando mais dúvidas sobre se o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros em junho.

O índice de preços CPI subiu 0,4% no mês passado, após avançar no mesmo ritmo de fevereiro, disse o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nesta quarta-feira (10).

Os custos da gasolina e da moradia, que incluem aluguéis, representaram mais da metade do aumento.

Pessoas entram na loja principal da Macy's enquanto carregam suas sacolas de compras durante a temporada de férias na cidade de Nova York, EUA, em 10 de dezembro de 2023 - REUTERS

Nos 12 meses até março, o CPI aumentou 3,5%, devido também a números mais baixos no ano passado. Em fevereiro, a inflação acumulada estava em 3,2%.

Economistas consultados pela Reuters previam que o CPI aumentaria 0,3% no mês e avançaria a 3,4% em base anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o CPI aumentou 0,4% no mês passado, após um aumento semelhante em fevereiro e janeiro.

Nos 12 meses até março, o chamado núcleo do índice subiu 3,8%, igualando o aumento de fevereiro.

Leia mais Inflação desacelera a 0,16% em março e fica abaixo das projeções

Embora o aumento nos preços ao consumidor tenha diminuído de um pico de 9,1% em junho de 2022, a tendência de baixa desacelerou nos últimos meses. O banco central americano tem uma meta de inflação de 2%.

Após o crescimento do emprego em março mais forte do que o esperado na semana passada, bem como uma queda na taxa de desemprego para 3,8% em relação a 3,9% em fevereiro, alguns economistas adiaram as expectativas de corte de juros para julho. Outros ainda acreditam que o Fed (Federal Reserve) agirá em junho. Uma minoria vê a janela para cortes de juros se fechando.

O presidente do Fed, Jerome Powell, repetidamente afirmou que o banco central não tem pressa para começar a reduzir as taxas de empréstimo.

Os mercados financeiros viam até esta quarta uma probabilidade de cerca de 56,0% de o Fed cortar as taxas em sua reunião de política de 11 a 12 de junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Desde julho de 2023, o Fed mantém sua taxa na faixa de 5,25% a 5,50%, depois de ter feito um aumento de 5,25 pontos a partir de março de 2022.