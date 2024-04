Dólar sobe após dados fortes de inflação nos EUA

São Paulo

O dólar engatou alta na manhã desta quarta-feira (10) após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, num momento em que as autoridades do Fed (Federal Reserve, banco central americano) dão sinais de que devem manter os juros altos por mais tempo no país

O CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) americano subiu 3,5% em março, acima das projeções de 3,4%, e acelerou pelo segundo mês consecutivo, apontando resiliência da alta de preços no país. Em fevereiro, o índice foi de 3,2%.

O Departamento de Trabalho dos EUA também afirmou que o núcleo da inflação, que exclui variações de alimentos e energia, permaneceu em 3,8%. Economistas esperavam uma taxa de 3,7%.

No Brasil, a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desacelerou a 0,16% em março, após marcar 0,83% em fevereiro, apontou nesta quarta o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Às 9h50, o dólar subia 0,55%, cotado a R$ 5,033.

Operador observa tela com flutuações do mercado financeiro na B3 - Amanda Perobelli/Reuters

Na segunda, o dólar havia fechando o dia cotado a R$ 5,005, enquanto investidores aguardavam os dados de inflação divulgados nesta manhã. Uma nova alta do minério de ferro no exterior também fortaleceu o real.

Na Bolsa brasileira, o dia foi de alta, e o Ibovespa encostou nos 130 mil pontos apoiado principalmente por um alívio nos rendimentos dos títulos americanos e pelo setor financeiro.

A Vale, que começou o dia subindo, passou a cair após um rebaixamento de recomendação de compra feito pelo Bank of America, descolando-se da alta do minério e limitando os ganhos do principal índice da Bolsa. Já a Petrobras teve mais um dia instável, mas garantiu desempenho positivo no fim do pregão.

Com isso, o Ibovespa subiu 0,80%, aos 129.890 pontos, segundo dados preliminares.