Dono da L'Occitane faz oferta de R$ 9,3 bilhões para fechar capital da empresa

Paris e Nova York | Financial Times

O dono da L'Occitane fez uma oferta para fechar o capital da empresa de cosméticos em um acordo que lhe dá um valor empresarial de cerca de 6,5 bilhões de euros (R$ 35,6 bilhões).

Reinold Geiger, o austríaco que já controla a empresa, ofereceu pagar 34 dólares de Hong Kong (R$ 22,2) por ação para comprar o restante do negócio e retirá-lo da Bolsa de Hong Kong. O preço de fechamento mais recente foi de 29,5 dólares de Hong Kong.

O acordo é avaliado em cerca de 1,7 bilhão de euros (R$ 9,3 bilhões), disse a empresa nesta segunda-feira (29), que avalia seu patrimônio líquido em 6 bilhões de euros. A oferta de Geiger e seus apoiadores foi final, acrescentou.

Loja da L'Occitane em Paris - Benoit Tessier/Reuters

Geiger já possuía 72% das ações do L'Occitane Groupe, sediado no Luxemburgo, no final de março. A empresa disse que ele havia garantido compromissos de 25% dos acionistas restantes, enquanto outros 12,7% deles haviam enviado cartas de intenção ou planejavam recomendar a oferta, disse a empresa.

As ações da L'Occitane foram suspensas desde 9 de abril aguardando um anúncio, mas voltarão a ser negociadas nesta terça-feira (30). Um comitê nomeado pelo conselho avaliará a oferta de Geiger e fará uma recomendação aos acionistas minoritários.

A Blackstone e a Goldman Sachs Asset Management fornecerão cerca de 1,5 bilhão de euros em financiamento de dívida, de acordo com pessoas familiarizadas com os detalhes. O Crédit Agricole também fornecerá financiamento de dívida para apoiar Geiger.

A Blackstone e a Goldman Sachs Asset Management se recusaram a comentar.

"O setor de cosméticos está passando por mudanças profundas, e nossa empresa se transformou significativamente em um grupo multimarca equilibrado geograficamente", disse Geiger em um comunicado.

"A transação que estamos lançando hoje nos permitirá focar na reconstrução das bases para o crescimento sustentável de longo prazo de nosso negócio."

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A L'Occitane, fundada em 1976, expandiu seu negócio inicial de skin care e comprou outras marcas nos últimos anos, incluindo a Dr. Vranjes e a Sol de Janeiro.

Geiger, que é presidente do conselho da L'Occitane, comprou uma participação minoritária em 1994 e aumentou sua participação a partir daí. A empresa continua a fabricar produtos para a marca L'Occitane em sua sede em Manosque, na região da Provença, na França, mas está listada em Hong Kong desde 2010.

Geiger suspendeu um plano anterior de retirar a L'Occitane da Bolsa em setembro, o que fez as ações caírem.

Em 2023, a receita da empresa aumentou 13%, para 2,13 bilhões de euros, enquanto suas ações subiram mais de 20% desde o início do ano, com um valor de mercado de 43,5 bilhões de dólares de Hong Kong antes da suspensão das negociações.

A região da Ásia-Pacífico representa 42% das vendas totais, com o restante distribuído pela Europa e pelas Américas, região de crescimento mais rápido.

O mercado global de beleza e cuidados com a pele tem se mostrado resiliente apesar da pressão sobre os consumidores decorrente do aumento das taxas de juros e da inflação, com a varejista Sephora, de propriedade da LVMH, e a líder de mercado L'Oréal superando as expectativas em seus resultados mais recentes.

No entanto, a China tem se mostrado mais desafiadora para as empresas de beleza devido à deterioração da confiança do consumidor, ao cenário econômico menos favorável e à forte concorrência das marcas locais.