Governo quer usar estatal para turbinar compra de casa própria; veja medidas de crédito

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende autorizar a estatal Emgea (Empresa Gestora de Ativos) a comprar parte da carteira de crédito imobiliário de bancos para liberar dinheiro novo e turbinar a compra da casa própria.

A medida deve ser um dos eixos da MP (medida provisória) do crédito em elaboração pelo Executivo.

O texto também inclui a renegociação de dívidas do Pronampe (programa de apoio a micro e pequenas empresas) e novas linhas de financiamento para MEIs e pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico de programas sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia do Minha Casa, Minha Vida no Palácio do Planalto - Evaristo Sa - 10.abr.2024 - AFP

A ampliação do crédito é uma obsessão de Lula para dar gás ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). O petista cobra de auxiliares mais crescimento e vê no canal de crédito o principal motor para isso.

A adoção de novas medidas de estímulo ao microcrédito e aos pequenos negócios foi uma demanda de Lula para presidentes dos bancos públicos. Ele pediu mais engajamento das instituições nessa agenda e um pacote robusto.

Após quase duas semanas de agenda negativa, com as turbulências em torno da Petrobras e a polêmica MP para reduzir a conta de luz no curto prazo, o anúncio das medidas de crédito pode ajudar a reverter esse clima, segundo auxiliares do presidente.

O anúncio estava previsto para esta quinta-feira (11), mas foi adiado para ajustes. A nova programação é lançar o pacote na segunda-feira (15).

Segundo pessoas que participam das discussões, um dos eixos da MP permite à Emgea fazer operações de securitização, com o objetivo de dar fôlego novo aos bancos para conceder crédito imobiliário.

O presidente da companhia, Fernando Pimentel, participou da reunião com Lula sobre o tema nesta quinta no Palácio do Planalto.

Na securitização, a companhia compra das instituições financiadoras o direito de receber as parcelas a serem pagas pelos mutuários no futuro. Com o dinheiro, os bancos podem dar novos empréstimos, algo que não seria possível se o recurso ficasse travado no balanço.

A Emgea foi criada em 2001 para administrar parte da carteira de crédito habitacional da Caixa com inadimplência elevada. Ela hoje desenvolve soluções financeiras para a recuperação desses créditos, mas não tem autorização legal para fazer securitização.

Técnicos afirmam que a estatal tem um crédito bilionário a receber do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), criado na década de 1960 para garantir o pagamento integral dos contratos do antigo SFH (Sistema Financeiro de Habitação). A dívida é paga pelo Tesouro Nacional.

A ideia em discussão é que a Emgea use o dinheiro, estimado em cerca de R$ 10 bilhões, para comprar parte da carteira de crédito imobiliário dos bancos (não só da Caixa, mas também de outras instituições que operam essas linhas), que poderiam direcionar o recurso para alavancar novos empréstimos.

A empresa também poderia oferecer um mecanismo de proteção para as instituições conseguirem tornar suas carteiras mais atrativas no mercado secundário, por meio de uma operação de troca de taxas.

A maior parte dos financiamentos imobiliários é remunerada por uma taxa de juros fixa mais TR (Taxa Referencial), abaixo dos retornos de mercado, usualmente atrelados a IPCA ou CDI mais algum ganho.

A proposta é criar um mecanismo que permita à Emgea atuar no intercâmbio dessas taxas ou dos indexadores. Na prática, a empresa pagaria ao banco a diferença entre as duas taxas, favorecendo as condições de venda da carteira no mercado secundário.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse, no fim de março, que um dos focos do governo seria impulsionar a securitização.

"Esse tipo de mecanismo, que é comum em todo o mundo, é raro no Brasil. Então, nós vamos fazer isso. E isso vai alavancar muito a construção civil no Brasil", afirmou na ocasião.

As medidas são vistas como uma alternativa importante para o setor imobiliário no momento em que a poupança dá sinais de esgotamento como principal fonte de financiamento barato para a compra da casa própria.

O BC registrou uma saída de R$ 226,6 bilhões entre 2021 e 2023 (valores nominais).

Por outro lado, as operações de securitização devem levar tempo até serem concluídas, o que deve adiar os efeitos no mercado imobiliário para 2025.

Integrantes do governo defendem a liberação de uma parcela de 5% dos recursos da poupança dos 20% hoje parados em depósitos compulsórios no Banco Central, o que teria efeitos mais imediatos. O BC, porém, vê a discussão com cautela.

Segundo interlocutores, a liberação do compulsório não deve integrar o conjunto de medidas a ser anunciado na semana que vem.

Mais medidas para impulsionar crédito

Pronampe

Permitir que os financiamentos feitos pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) possam ser usados para a renegociação de dívidas vencidas

Com isso, o financiamento do Pronampe pode ser usado como crédito para o pagamento da dívida da empresa no programa

É a primeira vez que a renegociação será permitida desde a criação do programa, em 2020 (a iniciativa era emergencial na pandemia na Covid-19 e virou política oficial de crédito)

Programa facilita acesso ao crédito por meio de garantias oferecidas pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações). O fundo é gerido pelo Banco do Brasil

MP vai autorizar o governo a fazer um novo aporte de recursos no FGO no futuro —sem previsão de quando aconteça; hoje não há espaço no Orçamento deste ano para fazer esse gasto adicional

Procred

MP vai criar o Procred, uma linha de financiamento para os MEIs com taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado

CadÚnico

Também haverá uma linha de crédito com foco preferencial nas pessoas inscritas no Cadastro Único

Ideia é usar o "chassi montado" do Pronampe para usar o mesmo modelo e irrigar crédito para quem de fato precisa

Desenrola para empresas