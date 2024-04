Grupo vai investir R$ 3,5 bi em três usinas de etanol e açúcar em MG

Uberaba (MG)

A CMAA (Companhia Mineira de Açúcar e Álcool) anunciou um investimento de R$ 3,5 bilhões para os próximos anos para expandir a produção de etanol e açúcar em três usinas instaladas em cidades do Triângulo Mineiro.

O anúncio foi feito na sexta-feira (26) em Uberaba, no mesmo dia em que foi divulgada a previsão de crescimento na moagem de cana-de-açúcar na safra 2024/25 no estado.

Cana-de-açúcar é colhida de forma mecanizada em lavoura - Joel Silva-9.mai.2017/Folhapress

A CMAA, um dos principais grupos do setor sucroenergético do país —criado em 2006 pelo JF Citrus—, planeja diluir o valor anunciado até 2033, para a expansão da capacidade de moagem e produção de açúcar e do biocombustível das três unidades agroindustriais instaladas no Triângulo —em Uberaba, Canápolis e Limeira do Oeste.

A projeção do grupo que atua em 15 municípios de Minas Gerais é que o investimento já se reflita no faturamento anual da CMAA no próximo ano, passando dos R$ 3 bilhões estimados para 2024 para cerca de R$ 4 bilhões no ano que vem.

O grupo encerrou a safra 2023/24 com receita de R$ 2,54 bilhões, 16,5% superior à do período 2022/23.

O plano da companhia inclui a criação de mais 3.000 empregos diretos em suas atividades, que se somarão às atuais 4.000 vagas de trabalho.

"Confiamos no contínuo crescimento do mercado sucroenergético e no potencial do Triângulo Mineiro para aumento da produção de açúcar e etanol", disse o CEO da CMAA, Carlos Eduardo Turchetto Santos.

MAIS CANA

O investimento foi anunciado no mesmo dia de um evento que marcou a abertura da safra mineira de cana-de-açúcar, em Uberaba. Na safra 2023/24, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o país bateu recorde de moagem de cana, com 713,2 milhões de toneladas, 16,8% mais que o resultado do ano anterior.

Em Minas, foram moídas 81,4 milhões de toneladas de cana, um aumento de 15,4% em relação à safra anterior.

A CMAA, atualmente, tem capacidade para processar 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, ou mais de 12% do total moído pelas usinas em Minas Gerais na safra 2023/24, que terminou em março.

O estado tem registrado chuvas regulares desde dezembro, o que permite o desenvolvimento adequado dos canaviais, razão pela qual a estimativa para a safra 2024/25 é de que Minas Gerais produza ainda mais cana, com 83,2 milhões de toneladas (2,3% acima da safra 2023/24).