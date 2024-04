Juros do consignado do INSS vão cair para 1,68% ao mês, aprova conselho

São Paulo

Os juros do empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão cair de 1,72% para 1,68% ao mês, conforme aprovou o CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) na tarde desta quarta-feira (24).

A nova taxa valerá para o empréstimo pessoal consignado. No caso do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício, os juros caem de 2,55% ao mês para 2,49%.

O consignado é um empréstimo feito por aposentados e pensionistas do INSS com desconto direto do benefício. É possível comprometer até 45% da renda (35% com o empréstimo pessoal, 5% com o cartão de crédito e 5% com o cartão de benefício) e pagar as parcelas em até 84 meses (sete anos).

Agência do INSS na zona sul da capital paulista; juros do consignado caem mais uma vez - Rubens Cavallari - 04.out.23/Folhapress

Os juros são limitados, o que significa que a instituição financeira pode cobrar menos, mas não mais do que essa taxa. As regras são controladas pelo Conselho de Previdência.

A redução das taxas do consignado do INSS têm seguido a queda da Selic, taxa básica de juros da economia. Desde que o Copom (Comitê de Política Monetária) iniciou a trajetória de queda da Selic, em agosto do ano passado, o conselho da previdência reduz o teto dos juros do consignado.

A queda de juros vai ao encontro do que tem defendido o ministro da Previdência, Carlos Lupi. Em entrevista à Folha, ele disse que seguirá com a proposta de redução dos juros, que deverá sempre ser submetida ao conselho.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As reduções, no entanto, têm desagradado o setor bancário, que chegou ao ponto de parar de oferecer o empréstimo a aposentados e pensionistas no ano passado. O setor tem chamado a atitude de "falta de responsabilidade com a política de crédito".

O ministro contesta. Para ele, as instituições têm capacidade de oferecer crédito mais em conta. "O dia em que você vir ou ouvir banco dizer que está ganhando muito, você me avisa. Porque, quando eu vou à reunião, eu tenho vontade de abrir minha carteira e emprestar uns R$ 10 para eles", disse em 3 de abril.

COMO FAZER A CONSULTA AOS JUROS DO CONSIGNADO: