Lula fala em aumento para servidores, mas diz que 'nem sempre é tudo o que pedem'

Brasília

Em meio à disseminação de greves no setor público, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (23), que as categorias "pedem o quanto eles querem", mas o governo dará "o quanto pode" de aumento para o funcionalismo.

"Estamos preparando aumento de salário para todas as carreiras. E vão ter aumento. Nem sempre é tudo o que a pessoa pede. Muitas vezes é aquilo que a gente pode dar", afirmou.

"Vamos negociar com todas as categorias. Ninguém será punido neste país por fazer uma greve. Eu nasci fazendo greve. É um direito legítimo. Só que eles têm que compreender que eles pedem quanto eles querem, a gente dá quanto a gente pode", completou.

O presidente Lula (PT) recebe jornalistas para café da manhã no Palácio do Planalto. - Gabriela Biló-23.04.2024/Folhapress

A declaração de Lula foi dada em um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, o primeiro encontro do tipo promovido em 2024.

O governo negocia com categorias reajuste para 2025 e 2026. Neste ano, não haverá aumento para nenhuma categoria, apenas em auxílios.

Lula disse ainda que as negociações são feitas com o "dirigente sindicalista mais preparado do Brasil", o secretário de Relações de Trabalho, José Luiz Feijóo. O presidente afirmou que as pessoas falam que o ex-presidente da CUT é "duro", e ele concordou, citando o histórico sindicalista dele, que até foi preso.

"É duro, mas sempre com disposição de negociar", afirmou.

Feijóo coordenou, na sexta-feira passada, rodada de negociação com sindicatos de servidores e professores de universidades e institutos federais, que estão em greve desde o dia 15 de abril.

As propostas foram parecidas. Nos dois casos, o governo propôs antecipar o pagamento do reajuste do ano que vem de maio para janeiro. Para servidores técnico-administrativos, a proposta prevê 9,5% de reajuste e, para professores, de 9% em 2025.

As duas categorias receberiam, caso a proposta seja aceita, outro reajuste de 3,5% em maio de 2026.

As propostas anteriores do governo eram de 4,5% em 2025 e 2026, pagos a partir de maio.

Este é o primeiro café do presidente com jornalistas neste ano. Em 2023, foram quatro, dos quais a Folha participou de três -- com exceção do café com mídia chamada independente.

