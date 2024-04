OpenAI apresenta ChatGPT para grandes empresas, incluindo alguns clientes da Microsoft

Reuters

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, recebeu centenas de executivos de empresas grandes em San Francisco, Nova York e Londres neste mês, onde ele e outros representantes da OpenAI apresentaram serviços de inteligência artificial (IA) para uso corporativo, disputando, em alguns casos, a clientela da Microsoft, disseram participantes à Reuters.

Os eventos do tipo "roadshow" ilustram como a empresa, a quem se atribui a explosão da inteligência artificial generativa com sua oferta para o consumidor, está buscando novas fontes de receita de empresas em todo o mundo –algumas delas, potencialmente, no território de sua maior parceira, a Microsoft.

As três reuniões com executivos seniores de empresas –duas nos EUA na semana passada e uma em Londres na segunda-feira (8)– não foram relatadas anteriormente.

Altman conversou diretamente com mais de 100 executivos em cada cidade nos eventos, de acordo com os participantes que falaram sob condição de anonimato.

Em cada evento, Altman e seu diretor de operações, Brad Lightcap, ofereceram demonstrações de produtos, incluindo o ChatGPT Enterprise –a versão empresarial de seu famoso chatbot que gera texto a partir de solicitações simples–, um software para conectar aplicativos de clientes a seus serviços de IA conhecidos como APIs e seus novos modelos de texto para vídeo.

A OpenAI prometeu que os dados dos clientes do ChatGPT Enterprise não serão usados para treinar seus modelos. Conversando com clientes em potencial de setores como finanças, saúde e energia, os executivos da OpenAI destacaram uma série de aplicativos, como gerenciamento de call center e tradução. Eles observaram que a versão para consumidores de seu chatbot já está sendo usada por mais de 92% das empresas da Fortune 500, uma lista das 500 maiores corporações dos Estados Unidos por receita total.

A Microsoft, maior investidora da OpenAI, oferece acesso à tecnologia da OpenAI por meio de sua nuvem Azure e da venda do Microsoft 365 Copilot, uma ferramenta de produtividade alimentada pelos modelos da OpenAI voltada para empresas.

Alguns executivos na plateia dos eventos perguntaram por que deveriam pagar pelo ChatGPT Enterprise se já são clientes da Microsoft, disseram os participantes.

Altman e Lightcap responderam que pagar pelo serviço empresarial permitia que eles trabalhassem diretamente com a equipe da OpenAI, tivessem acesso aos modelos mais recentes e mais oportunidades de obter produtos de IA personalizados, de acordo com os participantes presentes.

A OpenAI e a Microsoft não quiseram comentar.

A OpenAI, avaliada pela última vez em US$ 86 bilhões (R$ 436,5 bilhões), tem tentado diversificar seu fluxo de receita desde que seu chatbot ChatGPT ganhou popularidade rapidamente no final de 2022. Ela está no caminho certo para atingir a meta de receita de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) que projetou para 2024, disseram fontes.