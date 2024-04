Post mente ao afirmar que Lula inaugurou obra da transposição já entregue por Bolsonaro

São Paulo

É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), tenham inaugurado, no último dia 4 de abril, uma obra da transposição do rio São Francisco entregue em 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O post mentiroso, verificado pelo Comprova, usa vídeo de Lula e Lyra lançando a estação elevatória Água Bruta, localizada na primeira etapa da Adutora do Agreste, na cidade pernambucana de Arcoverde. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, não é o mesmo equipamento lançado por Bolsonaro, que inaugurou o Ramal do Agreste, em outubro de 2021, em Sertânia, também em Pernambuco.

Lula e Raquel Lyra (à esq. dele na foto, de camisa branca), entre outras pessoas, na inauguração da Estação Elevatória Água Bruta, em Arcoverde (PE) - Ricardo Stuckert/Presidência da República - 4.abr.2024/Divulgação

Contatada pelo reportagem, a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento), empresa do governo de Pernambuco responsável pela execução da obra da Adutora do Agreste, também confirmou que o trecho só foi entregue em 4 de abril.

O post, visualizado quase 28 mil vezes até 12 de abril, também mente ao dizer que Lula mandou desligar as bombas da transposição do São Francisco, como informou o ministério. Alegações como esta já foram diversas vezes desmentidas pelo Comprova.

A reportagem entrou em contato com o autor do vídeo no X, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O perfil costuma publicar conteúdos contrários a Lula e ao PT.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

Leia a verificação completa no site do Comprova.