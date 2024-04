China reforma empresas estatais impopulares para reconquistar investidores

Hong Kong | Financial Times

As empresas estatais da China estão sendo reconsideradas pelos investidores, já que suas ações superam a média do mercado, e Pequim avalia seus executivos com base no desempenho do preço dos papéis.

Um subíndice de empresas estatais com listagens minoritárias em Hong Kong superou o índice de referência da cidade em 40% desde o início de 2021, embora esteja estável em termos absolutos em meio a uma queda prolongada do mercado de ações.

Muitas ações de empresas estatais pouco atrativas têm índices preço/lucro de um dígito, enquanto oferecem bons dividendos que em média foram de 7% para o índice Hang Seng China Central SOEs em 2023, em comparação com 4% para o índice Hang Seng China Enterprises, mais amplo.

O interesse dos investidores renovado nos gigantes estatais da China também refletiria sua contínua proeminência econômica e uma campanha contínua de Pequim para melhorar o desempenho financeiro.

Como seu maior acionista, o governo central se beneficiaria de valorações mais altas e dividendos maiores.

"As empresas estatais costumavam ter um crescimento de receita mais baixo, retornos sobre o patrimônio líquido mais baixos e alavancagem de balanço muito maior do que as empresas privadas. Mas, após 2020, vimos as empresas estatais melhorando", disse Winnie Wu, estrategista da BofA Securities em Hong Kong.

Há paralelos com campanhas governamentais no Japão e na Coreia do Sul para melhorar as valorações do mercado de ações, disse Winnie, observando que investir em empresas estatais pode ser adequado para gestores de fundos com benchmarks que exigem exposição à China.

"Acho que os investidores se tornaram mais receptivos [à compra de ações de empresas estatais], mas certamente não é um tema consensual, amplamente aceito ainda", disse.

Os gigantes da economia chinesa raramente chamam a atenção dos investidores, embora empresas como Sinopec, PetroChina, ICBC e China Mobile estejam entre as maiores empresas do mundo em receita. Muitas delas lançaram participações minoritárias durante os anos 2000.

Nos últimos três anos, Pequim estabeleceu metas financeiras para as estatais, incluindo retorno sobre o patrimônio líquido ou crescimento do lucro líquido. Mas neste ano, o governo deu um passo adicional importante, informando a gestão das estatais que começaria a avaliá-las com base no desempenho do mercado de ações.

"Comparado às rodadas anteriores de reforma, esta terá um impacto maior porque ela vincula diretamente indicadores do mercado financeiro com [avaliação de desempenho] para os altos executivos das SOEs", disse Robin Huang, professor de direito da Universidade Chinesa de Hong Kong.

A curto prazo, os analistas veem as mudanças como parte de uma estratégia para estabilizar os mercados de ações do país, entre os piores do mundo.

Há também objetivos de longo prazo para a reforma das estatais, incluindo a garantia de fontes alternativas de receita pública à medida que as vendas de terras diminuem, mantendo os níveis de dívida sob controle.

Embora historicamente menos lucrativas, as estais têm igualado os retornos sobre o patrimônio líquido das empresas privadas nos últimos anos e distribuído mais de seus lucros como dividendos, de acordo com a BofA Securities.

Analistas céticos apontam que a convergência dos retornos se deve mais as empresas de capital fechado lutando do que às estatais melhorando.

Estatais chinesas têm rendimentos de dividendos acima de 5%

Companhia Valor de mercado Relação preço/lucro Rendimento de dividendos PetroChina US$ 259 bilhões 8,0 6,3% ICBC US$ 246 bilhões 5,4 8,2% China Mobile US$ 193 bilhões 10,3 7,1% Bank of China US$ 169 bilhões 4,1 7,9% China Construction Bank US$ 157 bilhões 3,3 9,0% Cnooc US$ 123 bilhões 6,8 6,5% China Shenhua Energy US$ 108 bilhões 9,3 7,5% China Petroleum & Chemical US$ 104 bilhões 8,8 8,0%

Fonte: Bloomberg | Estatais listadas em Hong Kong com capitalização de mercado acima de US$ 100 bilhões.

As empresas estatais ainda são uma ferramenta importante da política estatal, e alguns investidores temem que o comércio possa rapidamente acidificar se as prioridades do governo mudarem.

"As empresas estatais têm múltiplos objetivos. Não apenas o objetivo de lucro como uma entidade de mercado, mas também muitos outros objetivos políticos", disse Huang. "Qual deles se destacará como mais importante em qualquer estágio ou período específico? É uma questão política para o governo."

Forçadas a escolher entre as novas métricas financeiras e mandatos anteriores, algumas esperam que as empresas estatais enfatizem a estabilidade social.

Reafirmar o controle estatal sobre a economia tem sido um tema importante do líder chinês Xi Jinping. Isso garante a posição das estatais, mas pode não ser totalmente compatível com uma gestão eficiente e retornos para investidores externos.

"As estatais são uma base material e política importante para o socialismo com características chinesas", disse Xi durante um discurso em abril de 2020. "Elas devem ser tornadas mais fortes, melhores e maiores."

Mas se o impulso em direção à reforma de mercado acontecer, a capacidade do governo de usar as estatais para ajudar a estabilizar a sociedade pode ser enfraquecida, disseram analistas.

"Uma vez que as forças de financeirização são liberadas, será muito difícil contê-las", disse

Michael Useem, professor de administração na Wharton School.