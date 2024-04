PIB da China cresce 5,3% no primeiro trimestre, acima do esperado

São Paulo

A economia da China cresceu a um ritmo mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre deste ano, segundo dados oficiais divulgados na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com o órgão oficial de estatísticas do país, o PIB chinês cresceu 5,3% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior —analistas consultados pela Reuters previam um aumento de 4,6%. No quarto trimestre de 2023, a expansão foi de 5,2%.

O crescimento é um sinal positivo para o governo chinês, que tenta fortalecer a demanda interna e a confiança na economia diante de uma crise imobiliária prolongada.

Em relação ao trimestre anterior, o PIB cresceu 1,6% entre janeiro e março, acima das expectativas de 1,4% e do crescimento, agora revisado, de 1,2% no período anterior.

A economia chinesa tem lutado para obter uma recuperação pós-Covid forte e sustentável, sobrecarregada pela crise no setor imobiliário, dívidas crescentes dos governos locais e fraca demanda do setor privado.

Depósito de aço em Shenyang, nordeste da China - AFP

A China tem como meta um crescimento econômico de cerca de 5% para 2024, um objetivo que muitos analistas consideram ambiciosa e que pode exigir mais estímulos.

No entanto, sinais de recuperação neste início de ano levaram alguns dos principais bancos ocidentais, como Citi, Goldman Sachs e Morgan Stanley, a elevar suas previsões para o crescimento da economia chinesa em 2024, nas duas últimas semanas. Na sexta (12), o UBS se juntou ao movimento.

Citi, Goldman e UBS chegaram aos 5% ou "cerca de 5%" projetados pelo próprio regime chinês como meta para o ano. Morgan Stanley, que estava em 4,2%, fala agora em 4,8%. Dois dados em especial são citados pelas instituições para as novas apostas.

O índice de atividade industrial da Caixin, a principal publicação financeira na China, chegou em março ao quinto mês seguido de expansão. Segundo nota do Goldman Sachs, "sugere que a economia chinesa bateu no fundo no final de 2023 e está subindo".

O outro dado foi o fim de semana prolongado de três dias, na semana passada, o chamado festival Qingming, que registrou gastos maiores dos consumidores chineses do que antes da pandemia, no mesmo evento.

Um banco que vem evitando entrar na revisão das últimas duas semanas é o brasileiro Bradesco. Fabiana D'Atri, economista do Bradesco Asset Management.

"Há sinais de retomada do lado da oferta, mas o lado da demanda ainda tem espaço para melhorar", diz. "Temos uma projeção de crescimento do PIB de 4,7%, o que embute a expectativa de leve aceleração ao longo deste ano, assumindo que essa divergência entre oferta e demanda continuará presente."

Sobre os números do feriado, diz que "o consumo vem se recuperando lentamente, mas há ainda muita cautela por parte das famílias". Cita as taxas de confiança "em patamares muito baixos, em grande medida refletindo o ajuste ainda em curso do setor imobiliário".

Em março, durante evento que reuniu uma centena de executivos e analistas em sua maioria ocidentais em Pequim, Xi Jinping afirmou que o país vai continuar crescendo.

"No passado, a China não entrou em colapso por causa da 'teoria do colapso da China' e agora não vai atingir o pico por causa da 'teoria do pico da China'", disse em sua primeira reação ao conceito de que o país chegou ao limite de crescimento, popularizado pelo livro "Danger Zone - The Coming Conflict with China" (zona de perigo, o conflito que se aproxima com a China), de 2022.

"Nós vamos continuar a promover desenvolvimento de alta qualidade", acrescentou. No mesmo dia, o governo chinês havia divulgado que o lucro do setor industrial havia saltado 10,2% em janeiro e fevereiro, em relação ao mesmo período no ano anterior. O resultado foi creditado pela Everbright Securities, de Xangai, às políticas governamentais de estabilização do crescimento.

Com Reuters