Receita da Tesla cai 9% no 1º trimestre com queda nas vendas de carros elétricos

A Tesla se comprometeu a antecipar o lançamento de modelos "mais acessíveis" de seus carros elétricos, ajudando suas ações a recuperar parte de suas recentes perdas, apesar de relatar uma queda de 9% na receita do primeiro trimestre deste ano após uma forte queda nas vendas.

Em um comunicado nesta terça-feira (23), a fabricante de carros elétricos disse que atualizou seus projetos futuros para adiantar a produção de modelos novos, antes prevista para o segundo semestre de 2025.

A empresa acrescentou que esses modelos incluem carros "mais acessíveis" que poderiam ser produzidos em fábricas já existentes. As ações subiram mais de 9% nas negociações após o fechamento.

Carros Model 3, da Tesla; empresa registrou queda nas receitas no primeiro trimestre de 2024 - Carlos Barria/Reuters

Musk disse em janeiro que a empresa estava se preparando para iniciar a produção de um novo carro de menor custo no ano que vem, com preço de US$ 25 mil (R$ 128 mil) e chamado de Model 2.

Mas as ações da empresa caíram após a agência de notícias Reuters noticiar no início deste mês que o projeto havia sido engavetado, o que Musk negou. A empresa também reiterou seu plano de lançar um "robotáxi" autônomo em agosto.

"Enfrentamos inúmeros desafios, desde o conflito no Mar Vermelho e o ataque incendiário na Gigafactory em Berlim, até a produção gradual do Model 3 atualizado em Fremont", disse a empresa sobre o início do ano. "As vendas globais de veículos elétricos continuam sob pressão, já que muitas montadoras priorizam híbridos em vez de elétricos."

Sem a notícia de uma nova linha de veículos, o desempenho financeiro da empresa continuou decepcionante.

A receita do primeiro trimestre de 2024 caiu para US$ 21,3 bilhões, de US$ 23,3 bilhões no mesmo período do ano passado, ficando aquém das expectativas dos analistas de US$ 22,3 bilhões. Isso marca a primeira queda trimestral ano a ano da Tesla desde o início de 2020.

O lucro ajustado por ação caiu quase pela metade em relação ao ano anterior, para US$ 0,45, em comparação com estimativas de US$ 0,52, e a montadora relatou um sexto trimestre consecutivo de margens de lucro brutas em queda.

Os resultados chegam em um momento turbulento para o CEO da empresa, Elon Musk. As ações da Tesla despencaram mais de 40% desde o início do ano após alertar sobre a desaceleração das entregas de veículos, uma possível mudança de sua incorporação de Delaware para o Texas e revelar planos de cortar mais de 10% de sua força de trabalho —pelo menos 14 mil empregos.

No início deste mês, a Tesla disse que havia entregado 386.810 carros elétricos entre janeiro e março, um quinto a menos do que no trimestre anterior e 8% abaixo do mesmo período em 2023.

A empresa continuou a reduzir os preços de seus modelos mais populares enquanto o excesso de estoque se acumula.

A empresa também relatou um fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,5 bilhões no período, em grande parte devido a um grande salto no "capex de infraestrutura de IA" para US$ 1 bilhão.

"Enquanto muitos estão reduzindo seus investimentos, estamos investindo no crescimento futuro —incluindo nossa infraestrutura de IA, capacidade de produção, nossa rede Supercharger e de serviços e infraestrutura de novos produtos", disse a empresa.