Relatório propõe mais integração e fusão de empresas para Europa aquecer economia

A União Europeia deveria integrar seus mercados financeiro, de energia e de telecomunicações para não arriscar perder sua "segurança econômica" e ficar ainda mais atrás dos EUA e da China. Este é o alerta de um novo relatório sobre a situação do bloco econômico.

Enrico Letta, ex-primeiro-ministro italiano, foi encarregado pelos líderes europeus de avaliar o estado do desempenho baixo do mercado comum. Em entrevista ao Financial Times, disse que uma maior integração é uma questão de sobrevivência na economia global.

"O problema é que neste novo mundo, somos pequenos demais. E se não nos integrarmos, vamos declinar", disse Letta antes do lançamento de seu relatório, que será o principal tema de uma cúpula da UE na próxima quinta-feira. "A inércia no mercado único significa declínio", acrescentou.

Bandeiras da União Europeia são hasteadas do lado de fora da sede da Comissão Europeia em Bruxelas, Bélgica, em 1º de março de 2023

Letta alertou que um possível segundo mandato de Donald Trump exigiria que a UE fosse mais ousada em aproveitar a força de seu mercado interno.

"Os EUA estão explorando seu próprio mercado. E nós não estamos", disse ele.

O peso econômico da União Europeia vem diminuindo, representando apenas 13,3% do Produto Interno Bruto global em comparação com mais de 20% em 1993, quando o bloco foi estabelecido. Hoje, a influência econômica de seus 440 milhões de consumidores é superada pelos EUA e China, com a Índia não muito atrás.

Letta usará seu relatório para argumentar que Bruxelas deve usar os próximos cinco anos para buscar a integração dos mercados nacionais de serviços financeiros, energia e telecomunicações. Ele também pedirá que as regras de fusão da UE sejam alteradas para permitir mais consolidação de mercado.

"Houve uma comunicação falsa que tivemos por 20 ou 30 anos... Não é um mercado único", disse Letta. "Se você não for capaz de integrar o mercado único para energia, finanças, telecomunicações, você não tem nenhuma segurança econômica."

A integração nessas áreas também ajudaria a desbloquear mais financiamento privado para as prioridades políticas da Europa de tornar a economia mais verde, estender a adesão do bloco à Ucrânia, Moldávia e aos bálcãs ocidentais, e aumentar os gastos com defesa.

"Se não conseguirmos responder à pergunta de como financiar a transição verde, a ampliação e as novas necessidades de segurança, seria muito, muito complicado evitar uma reação social e política", disse ele.

A intervenção de Letta ocorre quando Fatih Birol, chefe da Agência Internacional de Energia, criticou a Europa por "erros monumentais" na política energética que a fizeram ficar para trás da China e dos EUA, e pediu à UE que desenvolva um "novo plano mestre industrial" para se recuperar.

As necessidades de financiamento para tornar a economia da Europa mais verde são estimadas em 500 bilhões de euros por ano, de acordo com o ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, que está elaborando um relatório separado sobre como melhorar a competitividade da Europa.

"Se não encontrarmos uma maneira de usar dinheiro privado, essas necessidades não serão atendidas", disse Letta. "Seria muito complicado encontrar uma solução baseada apenas em dinheiro público."

Mas recursos públicos também seriam necessários, o que significa que o orçamento comum da UE teria que aumentar acima do nível de 1% do PIB em que se encontra atualmente, disse ele.

Para cobrir as necessidades dos países menos desenvolvidos que se juntam ao bloco, ele sugeriu criar uma "facilidade de ampliação" que distribui dinheiro de acordo com critérios rígidos destinados a acalmar preocupações sobre o mau uso dos fundos pelos países recém-chegados.

"A ampliação é um impulso, é algo positivo", disse ele. Os estados-membros existentes devem "entrar nesse processo de ampliação sem a ideia de que perderão tudo".

Outras sugestões incluem regras diferentes para a política de concorrência, que considera as empresas europeias competindo em escala global.

Regras restritivas sobre o quão grandes as empresas da UE podem crescer por meio de aquisições são uma queixa de longa data de países como França e Alemanha, que gostariam de criar campeões industriais europeus por meio de megafusões.

Letta também pedirá que a lei da UE seja aplicada de forma mais equitativa em todo o bloco e que o regime de auxílios estatais seja alterado para garantir que beneficie projetos transfronteiriços.

O mercado único tem sido há muito tempo assolado pelo desrespeito nacional às regras da UE, aplicação irregular e resistência das capitais à centralização dos poderes regulatórios.

Questionado sobre por que seria diferente desta vez, Letta apontou para um contexto geopolítico alterado enfrentado pela UE, um de tensões aumentadas e relações conflituosas mesmo com aliados tradicionais.

"Trump 2 será diferente do Trump 1", alertou Letta. "O mercado único do início era para um mundo pequeno, agora precisamos de um mercado único com dentes para um mundo grande."