Com turismo em alta, sul da Europa desbanca economia estagnada da Alemanha

As quatro maiores economias do sul da Europa cresceram cerca de 5% a mais do que a Alemanha desde 2017, destacando como a economia da região está operando em duas velocidades depois dos recentes choques.

Itália, Espanha, Portugal e Grécia adicionaram juntos mais de 200 bilhões de euros ao Produto Interno Bruto — mais do que toda a economia portuguesa — em termos ajustados pelo preço nos últimos seis anos, enquanto o PIB da Alemanha expandiu apenas 85 bilhões de euros, de acordo com uma análise realizada pela consultoria Capital Economics para o Financial Times.

A economia da Alemanha mal cresceu desde o início da pandemia de coronavírus em 2020, após uma forte desaceleração em seu vasto setor manufatureiro ser exacerbada por um aumento nos preços da energia desde a invasão da Rússia à Ucrânia.

Em contraste, os países do sul da Europa foram impulsionados por um aumento no turismo após o levantamento das restrições da pandemia, bem como por sua menor exposição à desaceleração manufatureira e à perda de gás russo barato.

Andrew Kenningham, economista-chefe da Europa na Capital Economics, disse que a produção dos quatro maiores países do sul da Europa "agora é mais de 5% maior" do que a da Alemanha.

Mas o surto de crescimento desde 2017 apenas reverteu parcialmente o terreno perdido desde a crise financeira de 2008, após a qual muitas economias na "periferia" da zona do euro sofreram crises bancárias e precisaram de resgates da dívida.

"Os 'periféricos' juntos eram 20% maiores [do que a Alemanha] antes da crise financeira global", acrescentou Kenningham.

A recente superação relativa dos países do sul parece ter ajudado o Banco Central Europeu a manter um amplo consenso sobre o momento de possíveis cortes nas taxas de juros, disse ele, com a maioria das autoridades sinalizando que isso provavelmente começará em junho se as pressões de preços continuarem caindo.

"Diferentemente de grande parte da última década, as economias do sul não parecem estar claramente necessitando de uma política monetária mais frouxa do que as economias principais", disse Kenningham. "O oposto pode ser verdadeiro."

A economia em duas velocidades na zona do euro também ajudou a reduzir a diferença entre os juros dos países do sul da Europa em comparação com a Alemanha. O spread entre os rendimentos dos títulos de 10 anos na Itália e na Alemanha — um indicador de estresse financeiro amplamente observado — recentemente caiu para seu nível mais baixo desde 2021.

Países do sul, incluindo Itália e Espanha, terceira e quarta maiores economias da zona do euro, devem continuar superando este ano, à medida que continuam crescendo de forma sólida, enquanto Alemanha e outras economias do norte, como Áustria e Holanda, permanecem estagnadas.

Kenningham disse que esperava que o quarteto expandisse coletivamente 1% a mais do que a Alemanha entre o final deste ano e 2026. Mas ele e outros economistas duvidam que a tendência continue muito além desse ponto.

Um estudo recente do banco holandês ING constatou que Áustria, Bélgica, França e Holanda perderam competitividade de custo de trabalho devido ao rápido crescimento dos salários nos últimos quatro anos, enquanto isso melhorou na Itália, Espanha, Grécia e Irlanda como resultado de melhorias na produtividade. A competitividade do trabalho na Alemanha permaneceu estável.

Outro fator é o fundo de recuperação de 800 bilhões de euro da UE, cuja mistura de subsídios e empréstimos baratos em troca de reformas estruturais que impulsionam o crescimento beneficiou predominantemente os países do sul. Itália e Espanha são os maiores beneficiários do fundo.

Rafael Domenech, economista-chefe do banco espanhol BBVA, disse que o crescimento da Espanha foi impulsionado pela alta imigração que aumentou sua força de trabalho em 1,1% no ano passado. Mas ele alertou: "Dado o baixo investimento da Espanha por população em idade ativa e [uma esperada queda na] crescimento da produtividade, duvido que essa diferença de crescimento continue no futuro.

"Os cinco principais institutos de pesquisa econômica da Alemanha reduziram na semana passada suas previsões de crescimento para 2024 de 1,3% para 0,1%. Mas eles preveem que o crescimento se recuperará para 1,4% no próximo ano.

Yannis Stournaras, chefe do banco central da Grécia, disse ao FT que grande parte do desempenho superior recente dos países do sul se deve ao "ajuste do modelo de negócios da Alemanha às novas realidades" de energia mais cara e menores exportações para a China, mas acrescentou: "Não acho que isso seja permanente".

Outro fator que pesa sobre o crescimento alemão foi um forte aperto na política fiscal para reduzir o déficit orçamentário do governo para perto de 2% no ano passado, a fim de cumprir o retorno da regra de freio da dívida restritiva do país.

Em contraste, os países do sul mantiveram uma postura fiscal mais favorável, com o déficit orçamentário da Itália subindo para 7,2% no ano passado.

A Itália planeja conter os gastos para cumprir as regras fiscais da UE recentemente restauradas, o que significa que seu desempenho superior deve diminuir.

Kenningham disse que quase todo o crescimento da Itália desde 2019 derivou dos custosos incentivos fiscais "superbonus" que impulsionaram a construção privada, mas a redução do esquema tornou tal expansão "insustentável".