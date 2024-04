Empresas europeias de energia solar já migram para os EUA, de olho em subsídios

Frieberg (Alemanha) | Reuters

Os países europeus que estão prestes a anunciar apoios aos fabricantes de painéis solares vão chegar tarde demais para a empresa Meyer Burger. A fabricante vai fechar uma unidade alemã e enviar sua produção para os Estados Unidos.

A unidade em Freiberg, no leste da Alemanha, fechou em meados de março e dispensou 500 empregados, à medida que a empresa de capital aberto listada na Suíça se juntou a uma lista crescente de fabricantes europeus de energia que estão fechando ou se mudando. No último ano, pelo menos 10 disseram estar em dificuldades financeiras.

Em uma visita recente ao local, grandes braços robóticos brancos pendiam inativos sobre paletes de madeira vazios enquanto os trabalhadores preparavam a última linha de produção para o desligamento.

Max Lange, 19 anos, estagiário de engenharia mecatrônica de Oederan, ao lado de um painel solar saindo da linha de montagem como parte da última produção de módulos solares na fábrica da Meyer Burger - REUTERS

As negociações com o governo federal alemão para tentar garantir um futuro para a fábrica terminaram sem sucesso no final de março, disse um porta-voz da empresa à Reuters.

O ministério da economia da Alemanha disse estar ciente da "situação muito séria" das empresas e vem examinando opções de financiamento com o setor há mais de um ano.

Ele concordou em fornecer à Meyer Burger uma garantia de crédito à exportação para equipamentos produzidos na Alemanha a serem usados nas fábricas dos Estados Unidos, o que ajudará outra unidade da empresa, mas não salvará a de Freiberg.

O fechamento da fábrica, que reduziu a produção de painéis solares europeus em 10% de uma só vez, ocorre apesar de um boom na energia eólica e solar na Europa.

O aumento da capacidade de energia renovável, incluindo painéis solares, estão ocorrendo em um ritmo recorde, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia.

Mas os fabricantes com base na Europa que fornecem esses painéis estão sendo esmagados pela concorrência da China e dos EUA, cujos governos dão mais apoio aos seus produtores.

A situação coloca um dilema para os governos europeus interessados em combater as mudanças climáticas: ou oferecem mais apoio para garantir que a produção local possa permanecer competitiva, ou permitem o fluxo irrestrito de importações para manter o ritmo das instalações dos painéis.

Uma reunião em Bruxelas entre os ministros de energia europeus nesta segunda-feira (15) fará um gesto de apoio ao setor.

A China está expandindo a produção de energia solar e agora responde por 80% da capacidade de fabricação solar do mundo.

O custo de produção de painéis por lá é de cerca de 12 centavos por watt de energia gerada, em comparação com 22 centavos na Europa, de acordo com a empresa de pesquisa Wood Mackenzie.

Já nos Estados Unidos, os subsídios anunciados como parte da Lei de Redução da Inflação permitem que alguns fabricantes de energia renovável e desenvolvedores de projetos reivindiquem créditos fiscais, o que está atraindo empresas da União Europeia.

A Meyer Burger diz que seus planos incluem uma fábrica de painéis solares no Arizona e uma fábrica de células solares no Colorado.

"Fizemos uma jogada ousada na ausência de qualquer apoio político da indústria na Europa e transferimos um projeto de expansão de células solares da Alemanha para os EUA", disse o diretor executivo Gunter Erfurt à Reuters em uma entrevista.

Da mesma forma, a empresa de baterias Freyr, que opera principalmente na Noruega, interrompeu o trabalho em uma unidade ainda meio construída perto do Círculo Ártico e está focando em planos para uma planta no estado da Geórgia, nos EUA, após Washington anunciar incentivos.

A Freyr disse em fevereiro que mudou seu registro de Luxemburgo para os EUA.

"Gastamos bastante tempo tentando realmente garantir que não estávamos cometendo um erro", disse Birger Steen, diretor executivo da Freyr. A empresa primeiro procurou apoio dos governos norueguês ou europeu.

"Chegamos ao ponto de concluir que esse tipo de resposta em nível político não estava chegando."

Ao ser solicitado a comentar, o ministério do comércio e da indústria da Noruega disse que lançou um quadro de política industrial visando tecnologias de transição energética, incluindo solar e baterias, mas não abordou diretamente perguntas sobre financiamento adicional para as empresas nesta história.

Carta da Comissão Europeia

Na reunião de segunda-feira, a Comissão Europeia lançará uma carta voluntária para que governos e empresas assinem em apoio às fábricas de fabricação de energia solar.

A associação setorial Solar Power Europe coordenará os signatários da empresa. Mas a carta, que diz que os compradores de painéis solares devem incluir alguma produção doméstica no que compram, não é vinculativa, disse a Solar Power Europe.

Michael Bloss, membro do parlamento da UE pelo Partido Verde, lançou uma petição no início deste mês pedindo ação em nível europeu para resgatar os fabricantes de painéis.

Bloss diz que está pressionando a Comissão Europeia para criar um fundo de 200 milhões de euros para comprar painéis solares não utilizados, mas a Europa tem sido relutante em seguir adiante. A Comissão Europeia se recusou a comentar.

"Estamos -- em manchetes e discursos de domingo -- muito a favor de criar nossa própria indústria solar, mas então, na prática, nada acontece", disse Bloss à Reuters. "A carta será mais como uma declaração política assinada pelos Estados membros, empresas de energia solar e pela Comissão, é mais de longo prazo, não tem efeito imediato.

Em fevereiro, os formuladores de políticas europeus adotaram a Lei da Indústria com Emissão Zero, um conjunto de medidas que inclui uma meta de produzir 40% das necessidades de tecnologia limpa da região até 2030.

No mês anterior, a UE também aprovou quase US$ 1 bilhão em auxílio estatal alemão para um produtor sueco de baterias, a Northvolt, para ajudá-la a estabelecer uma planta de produção na Alemanha depois que ameaçou levar seus negócios para os Estados Unidos.

Foi a primeira vez que o bloco utilizou uma medida excepcional permitindo que os países membros intervenham com auxílio quando há risco de investimento deixar a Europa.

Mas o auxílio para operações em andamento não tem sido concedido, em meio a desacordo político sobre quanto dinheiro público deve ser destinado a empresas em dificuldades.

Decisões sobre o apoio a indústrias ou empresas como a Meyer Burger cabem aos Estados membros, disse um porta-voz da Comissão Europeia à Reuters. O ministério da economia e clima da Alemanha acredita que o auxílio para manter uma empresa existente como a Meyer Burger não seria legal "se houver falta de perspectivas de mercado do ponto de vista da empresa", disse um porta-voz à Reuters.

Potenciais clientes - instaladores de energia renovável que dependem fortemente de importações chinesas baratas - também se opuseram a novos subsídios para painéis locais, argumentando que tais medidas poderiam prejudicá-los ao fazer com que os consumidores adiassem pedidos enquanto aguardam a entrada em vigor dos subsídios.

Entrelaçado

Painéis importados a preço baixo acumulados por mais de um ano estão armazenados em depósitos europeus aguardando instalação, de acordo com a consultoria Rystad Energy e outros fabricantes de painéis solares. A Reuters não pôde verificar independentemente essa estimativa.

Essa acumulação pode aumentar à medida que a capacidade chinesa continua a expandir, diz a Rystad: se todos os planos anunciados por empresas chinesas forem adiante, a indústria chinesa será capaz de produzir o dobro de painéis do que se espera ser instalado em todo o mundo em 2024, disse Marius Mordal Bakke, analista sênior da Rystad.

A Solarwatt, sediada em Dresden, está com estoques de seis a nove meses, acima de cerca de seis semanas, disse seu diretor executivo Detlef Neuhaus à Reuters em março.

A empresa demitiu cerca de 10% de seus funcionários no ano passado e diz que sua produção local de painéis está funcionando em aproximadamente um terço da capacidade.

"Essa indústria é tão importante para o futuro, não podemos permitir que percamos toda a nossa competência", disse Neuhaus.

Analistas dizem que não está claro que tipo de apoio poderia realmente ajudar, porque empresas como a Meyer Burger produzem uma fração dos volumes feitos por aquelas na China, ou planejados nos EUA.

"Eles são pequenos, então sempre terão dificuldades com o volume, não apenas para competir com os produtores chineses, mas também com os produtores dos EUA", disse Eugen Perger, analista sênior da Research Partners AG.

E as indústrias locais de tecnologia limpa são tão globalmente entrelaçadas que é difícil para os fabricantes europeus imaginar uma cadeia de suprimentos totalmente independente.

A NorSun, com sede na Noruega, que produz wafers solares - fina película de silício usada em painéis - disse que o equipamento chinês é crucial tanto para sua fábrica na Noruega quanto para uma instalação proposta nos EUA. A empresa interrompeu a produção na fábrica da Noruega enquanto decide se a atualiza.

A maior parte do equipamento para qualquer um dos projetos teria que vir da China. "Essencialmente não há outra opção", disse Carsten Rohr, diretor comercial da NorSun.

Déja vu

A cidade de Freiberg já passou por isso antes. Desde a década de 1990, empresas que estabeleceram operações na região se beneficiaram de programas de financiamento federal para reconstruir a Alemanha Oriental e ajudá-la a reduzir a diferença de prosperidade com a Alemanha Ocidental.

Novas indústrias surgiram, incluindo em energia solar e semicondutores. Mas Freiberg sofreu um grande impacto na década de 2010 depois que a indústria solar da China aumentou a produção e subestimou os concorrentes.

Em 2020, o governo alemão removeu um limite de subsídios para instalações de energia solar que ajudou a aumentar a demanda. Em 2021, o Pacto Verde da UE sinalizou apoio político para a demanda futura, e a invasão total da Rússia na Ucrânia também ajudou na implantação de energia solar.

A Meyer Burger, sediada em Gwatt, Suíça, só estabeleceu a produção em Freiberg em 2021, à medida que a indústria começou a ressurgir. Ela reformou uma planta de uma empresa solar falida que ficou sem uso por quase três anos.

Por um tempo, ela se tornou um dos maiores empregadores da cidade, confirmou o prefeito Sven Krueger.

"Esta é a segunda vez que a indústria solar alemã está em risco. Eles já falharam uma vez", disse o aprendiz Max Lange, 19 anos, cumprimentando colegas com um aceno silencioso enquanto limpavam máquinas paradas no chão da fábrica.

"Se falhar novamente, duvido que conseguirei seguir uma carreira na indústria solar europeia, porque não acredito que ela voltará para cá", disse, perguntando em voz alta se talvez encontraria trabalho na indústria solar dos EUA.