Série vai ajudar a encontrar a hora certa para comprar a casa própria

A Folha passa a publicar, a partir desta quarta-feira (17), uma série de reportagens que vão tirar as dúvidas e tratar das dificuldades para conquistar o sonho de muitas famílias e jovens brasileiros: ter sua casa própria.

Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica mostra que 30% dos que pretendem comprar um imóvel querem concluir a aquisição em 12 meses. Para outros 9%, o prazo é seis meses. Mas a maioria deve pagar o bem em mais tempo, por meio de financiamentos de longo prazo.

Obras de prédio na avenida Jean Khoury Farah, em Itaquera (zona leste de São Paulo) - Danilo Verpa/Folhapress

Afinal, qual é a hora certa de comprar um imóvel?

Especialistas do mercado imobiliário são unânimes em dizer que 90% da decisão de compra da casa própria é emocional. É preciso, no entanto, estabelecer metas realistas e ter um bom planejamento financeiro para não tornar a jornada um pesadelo.

Conhecer as opções de pagamento e os tipos de imóveis disponíveis também é essencial para fechar o melhor negócio possível. Será que o sonhado apartamento de três dormitórios na região central de uma grande cidade é a melhor escolha para sua família?

Atualmente, o custo efetivo para financiamento de um imóvel, somado à TR (Taxa Referencial), é próximo de 12% ao ano nos principais bancos. Com a taxa básica de juros, a Selic, ainda em dois dígitos, e o alto volume de saques da caderneta de poupança —principal fonte de recursos para a linha mais tradicional de financiamento— deixa a concessão de crédito menor.

De 2022 para 2023, houve uma queda de 26% nas unidades financiadas pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e de 16% nos valores concedidos. A expectativa, no entanto, é que os juros caiam até o final do ano e o crédito imobiliário fique mais acessível.

Uma das principais vantagens do empréstimo pelo SBPE é financiar até 80% do valor do imóvel. Os juros são limitados a 12% ao ano, e a dívida deve ser quitada em até 35 anos (420 meses).

Mas há outras formas de adquirir imóvel. Leilões e consórcios, por exemplo, estão atraindo cada vez mais interessados. Vamos falar sobre cada possibilidade e seus respectivos ônus e bônus.

Para imóveis de até R$ 350 mil, há a chance de comprar pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com subsídios do governo federal. O mercado imobiliário está investindo forte no segmento, com novas plantas e diferentes localidades.

A Folha desenvolveu uma calculadora para que o leitor possa simular diversas propostas de financiamento para imóveis novos e usados de até R$ 1,5 milhão e verificar, parcela a parcela, quanto irá pagar em até 420 meses.

Cerca de metade dos imóveis lançados no segundo semestre do ano passado, com prazo de entrega para os próximos três anos, serão vendidos pelo Minha Casa, Minha Vida. Há ainda um estoque de sete meses para a compra dentro das regras do programa.

Na planta ou pronto para morar?

As diferenças de comprar um imóvel na planta ou já pronto para morar vão além do valor das parcelas. Os preços são mais acessíveis na planta, mas é preciso conhecer a reputação da empresa, além de entender que o financiamento em si só será feito ao entregar as chaves, mas há pagamento de valores antes. Falaremos de vantagens, desvantagens e riscos.

E já ouviu falar em construção off-site? A industrialização do setor de entrega de casas e apartamentos, que garante metade do tempo da construção convencional e tem preocupação com a sustentabilidade do imóvel, tem se tornado uma tendência.

Reutilizar água, economizar energia e reduzir o uso de carros a combustão é uma questão para você na hora de escolher o imóvel? O tema também será abordado na série de reportagens.

A principal dica é sempre analisar as opções e os benefícios de cada negociação, com segurança jurídica e de olho no seu bolso. Afinal, tende a ser a compra mais cara da sua vida.