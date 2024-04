Tempo está se esgotando para fazer contas necessárias para fixar meta factível, diz Haddad

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse nesta segunda-feira (8) que o tempo do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir uma meta fiscal "factível" para 2025 está se esgotando e falou em insegurança relacionada aos projetos ainda em tramitação no Congresso Nacional.

"Estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta [fiscal] factível à luz do que aconteceu de um ano para cá. Vamos nos lembrar que essa meta foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal", disse.

"De lá para cá, aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que terão de ser considerados e nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações desse semestre em relação a temas importantes", acrescentou.

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) após encontro com presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Pedro Ladeira/Folhapress

Para o ano que vem, o objetivo indicado no novo arcabouço fiscal era de um superávit de 0,5% do PIB. O governo, contudo, estuda fixar a meta fiscal de 2025 para um patamar entre 0% e 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto), como mostrou a Folha.

A definição precisa ser feita até a próxima segunda-feira (15), quando será enviado ao Congresso Nacional o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias), documento que estabelece as bases para o Orçamento do próximo ano.

Segundo Haddad, o principal objetivo da Fazenda é assegurar a trajetória de sustentabilidade das contas públicas.

"De que adianta você ter um resultado primário positivo [por] um ano e ele ser insustentável? [...] Nós estamos procurando fazer uma coisa pensando em sustentabilidade das contas", afirmou.