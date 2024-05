A US$ 2 milhões por minuto, o tesouro dos EUA estão produzindo dinheiro como nunca antes

Bloomberg | Bloomberg

Pela primeira vez em quase uma geração, a renda fixa está honrando seu nome.

Isso, em certo nível, é simplesmente consequência das taxas de juros nos Estados Unidos saltando de 0% para mais de 5% em um período de dois anos.

Mas em um momento em que toda Wall Street parece obcecada com a possibilidade de o Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) cortar as taxas de juros este ano —e acaloradas discussões surgem sobre se o título do governo de 10 anos deveria render, digamos, 4,5% ou 4,65%— é fácil perder de vista um fato importante: Depois de serem mantidos reféns por políticas de taxa zero por quase duas décadas, os títulos do Tesouro dos EUA finalmente estão voltando ao seu papel tradicional na economia.

Ou seja, como uma fonte de renda na qual os investidores podem se fixar e confiar, ano após ano, por muitos anos —independente de onde os rendimentos estejam em um determinado momento.

Facahda do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA). - Joshua Roberts - 03.abr.2012/REUTERS

Os números contam a história. No ano passado, os investidores embolsaram quase US$ 900 bilhões (R$ 4,5 trilhões) em juros anuais da dívida do governo dos EUA, o dobro da média da década anterior. Isso está previsto para aumentar, já que mais de 90% dos títulos do tesouro têm rendimentos de 4% ou mais. Em meados de 2020, apenas 5% rendiam tanto. Devido aos juros mais altos, os investidores também estão mais protegidos contra qualquer aumento nas taxas de ganhos. Atualmente, as taxas precisariam subir mais de 0,75 ponto percentual no próximo ano antes que os títulos começassem a perder dinheiro, pelo menos no papel.

Na última década, essa margem de segurança às vezes praticamente desapareceu.

"Com a ajuda de nossos amigos no Fed, eles colocaram ‘renda’ de volta na renda fixa", disse Anne Walsh, que supervisiona cerca de US$ 320 bilhões (R$ 1,6 trilhão) como diretora de investimentos da Guggenheim Partners Investment Management. "E os investidores de renda fixa, nós colhemos os benefícios do maior rendimento. Isso é uma coisa boa."

Duas recentes tendências econômicas têm trabalhado a favor deles.

A primeira é que, embora a inflação esteja tentadoramente próxima do ponto em que o Fed poderia considerar cortar as taxas de juros, ultimamente, o progresso em direção à sua meta de 2% de inflação estagnou. Isso adiou as expectativas de corte de taxas para, pelo menos, a última parte do ano.

Em segundo lugar, e talvez mais importante, é simplesmente que a economia continua avançando (apesar de alguns sinais de desaceleração no mercado de trabalho), o que sugere que o Fed não precisará reduzir as taxas tanto quando começar a fazê-la.

Jerome Powell, presidente do Fed, enfatizou essa abordagem de esperar para ver em seus comentários na semana passada, depois que o banco central manteve as taxas estáveis, enquanto os traders atualmente veem apenas dois cortes de 0,25 p.p até o final do ano. No início do ano, eles estimavam em até seis cortes.

"Ninguém está mais focado no que poderia dar errado se as rodas saírem da economia", disse Blake Gwinn, chefe de estratégia de taxas de juros dos EUA na RBC Capital Markets. "E todo mês que passa é outro mês em que um corte não aconteceu."

Como resultado, ativos seguros como tesouro —de títulos de dívida do governo de um mês a 30 anos— agora têm algo a oferecer a qualquer pessoa que procura renda.

DINHEIRO, DINHEIRO E DINHEIRO

Em fevereiro, o Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA projetou que juros e dividendos pagos a indivíduos aumentarão para US$ 327 bilhões (R$ 1,65 trilhão) este ano —mais que dobro do valor na metade da década de 2010— e continuarão aumentando a cada ano ao longo da próxima década. Somente em março deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA pagou cerca de US$ 89 bilhões (R$ 450 bilhões) em juros aos detentores de títulos de dívida —ou aproximadamente US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) por minuto.

Não é pouca ironia que a nova renda do tesouro possa estar desempenhando um papel em manter a narrativa de "mais alto por mais tempo" intacta. Um número pequeno, mas crescente, em Wall Street argumenta que, juntamente com aumento nos preços das ações, os juros pagos sobre os títulos e outros investimentos estão criando um efeito de riqueza material entre americanos, com o dinheiro extra atuando, como cheques de estímulo que apoiam a economia surpreendentemente resiliente.

É claro que o ponto principal de possuir títulos do governo dos EUA é que eles não devem perder dinheiro, são menos voláteis que ações e fornecerão uma taxa de retorno fixa acima da inflação. Não há como adoçar o fato de que a razão pela qual os títulos de tesouro estão de volta à demanda como uma opção de compra e retenção —após anos de praticamente não render nada— é por causa de perdas brutais nos últimos anos diante da inflação desenfreada e dos aumentos agressivos nas taxas para combatê-la.

Essa redefinição, por mais dolorosa que seja, agora abriu caminho para retornos futuros mais altos e um mercado de renda fixa "mais normal".

Os investidores responderam aumentando suas posições. Os fundos do mercado monetário —que investem em títulos de curto prazo— viram seus ativos incharem para um recorde de US$ 6,1 trilhões (R$ 30 trilhões) no mês passado. Enquanto isso, fundos de títulos arrecadaram US$ 300 bilhões em 2023 e US$ 191 bilhões até agora este ano, revertendo os resgates em 2022 que foram os maiores na história recente, de acordo com dados da EPFR, empresa de análise financeira. As vendas diretas de Tesouros para indivíduos também cresceram.

No total, o montante da dívida detida por domicílios e organizações sem fins lucrativos aumentou 90% desde o início de 2022, para um recorde de US$ 5,7 trilhões (R$ 28,8 trilhões), de acordo com estatísticas do Fed. Dan Ivascyn, diretor de investimentos da Pacific Investment Management, diz que a redefinição dos rendimentos para dívidas de alta qualidade de todos os tipos, desde tesouro até títulos corporativos, terá amplas implicações para empresas de aquisição, gestores de fundos de hedge e lojas de crédito privado que atraíram centenas de bilhões de dólares quando as taxas juros estavam em mínimas históricas.

DE VOLTA PARA O FUTURO

Ele também observou que os títulos agora são um "tremendo valor" em comparação com as ações. Por uma medida, conhecida como modelo da Reserva Federal, eles são mais atraentes em relação às ações dos EUA do que em qualquer momento desde 2002.

"Estamos vendo muito mais consultas para renda fixa do que vimos nos últimos quase 15 anos", disse Ivascyn. Os investidores estão se perguntando ‘por que estou complicando tanto quando posso obter 6, 7, 8% com títulos?’ Então está abrindo uma nova base de compradores."

É claro que não há certeza de que isso permanecerá o caso. Mas existem razões sólidas para acreditar que os rendimentos não voltarão aos níveis pós-crise financeira mesmo depois que o Fed começar a reduzir as taxas. Isso significa que a renda fixa provavelmente continuará em demanda.

Para começar, preocupações persistentes sobre a inflação, alimentadas em parte por tendências como a desglobalização das cadeias de suprimentos, provavelmente manterão as taxas de juros de caindo muito, já que os investidores exigem proteção contra o risco de que sua renda seja corroída pelo aumento do custo de vida. Após ajustar a inflação, os rendimentos agora estão acima de 2%. A última vez que isso aconteceu de forma sustentada foi antes da crise financeira de 2008.

Além disso, há o enorme déficit dos EUA, que é praticamente certo de ser financiado por um suprimento interminável de novos títulos. Isso não apenas manterá os rendimentos elevados, mas também fornecerá uma fonte crescente de renda de juros para os investidores em títulos, mês após mês.

"Parece que estamos voltando ao futuro —um pouco de volta a tempos normais", disse Matt Eagan, gestor de fundos na Loomis Sayles & Co., que supervisiona cerca de US$ 350 bilhões (R$ 1,7 trilhão). "É uma reviravolta bastante grande."