Berkshire após Buffett: algum investidor de ações pode seguir o Oráculo?

Os vice-presidentes de Warren Buffett estão atrás tanto de seu mentor quanto do mercado, de acordo com uma análise do Financial Times que examinou o desempenho dos dois homens que devem assumir o portfólio de ações de US$ 354 bilhões (R$ 1,7 trilhão) da Berkshire Hathaway.

A Berkshire realiza sua reunião anual neste sábado (4) sem o vice-presidente Charlie Munger, cuja morte em novembro, aos 99 anos, intensificou as perguntas sobre o futuro do negócio quando Buffett, de 93 anos, não estiver mais no comando.

Megainvestidor Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, que atingiu lucro recorde, anunciado neste sábado (4) - Getty Images

Quando o lendário investidor eventualmente se afastar, espera-se que a gestão do enorme portfólio de ações da Berkshire seja transferida para Ted Weschler, que foi contratado após pagar milhões de dólares em leilões de caridade por almoços com Buffett em 2010 e 2011, e Todd Combs, que foi recrutado em 2010 após escrever para Munger, pedindo para encontrá-lo.

O Financial Times se propôs a abordar as maiores questões que confrontam os acionistas da Berkshire enquanto imaginam um futuro sem Buffett: como Weschler e Combs abordam o investimento, eles são bons e podem construir algo sobre seu impressionante recorde?

A Berkshire é o último grande conglomerado americano, com centenas de subsidiárias fundidas com a espinha dorsal da economia dos Estados Unidos. Seus trens de carga percorrem mais de 32.000 milhas de trilhos. Suas empresas de serviços públicos fornecem energia para 13 milhões de clientes e, na Geico, possui uma das maiores seguradoras do país.

Mas entre os maiores contribuintes para o desempenho da Berkshire estão participações em um grupo de grandes empresas, incluindo Apple, Coca-Cola e American Express.

Tanto Combs quanto Weschler foram retirados da relativa obscuridade para ajudar a administrar esse portfólio.

O histórico de Combs é em seguros; o homem de 53 anos começou na Progressive. Um estágio na Blue Ridge Capital, um dos fundos de hedge "Tiger cub", o levou a um emprego na Copper Arch Capital antes de fundar seu próprio fundo, Castle Point Capital, em 2005.

Weschler, de 61 anos, começou como analista financeiro júnior na WR Grace antes de ajudar a iniciar o grupo de private equity Quad-C Management, e depois lançar seu próprio fundo de hedge em 2000.

Assim como Buffett, eles se descreveram como leitores vorazes, vasculhando jornais, publicações comerciais e relatórios anuais de empresas. Em 2017, Combs disse que chegava ao escritório às 7h ou 8h e saía 12 horas depois, passando o dia principalmente lendo.

Em seu emprego anterior, muitas vezes passava noites estudando documentos de securitização. "Então é o quebra-cabeça", disse ele no ano passado. "É descobrir o quebra-cabeça. É aí que fico animado."

Weschler se descreveu como leitor de "coisas estranhas" —como as publicações comerciais Furniture Today e Uranium Weekly— na tentativa de obter uma vantagem.

"Um dos grandes erros de investimento é que as pessoas acabam lendo a mesma coisa", disse Weschler em 2022. "A única maneira de ter sucesso no mercado de ações é se você tiver uma percepção variante, algo diferente das massas."

Os dois tenentes de investimento também compartilham um ethos de investimento semelhante ao homem que um dia devem substituir: encontrar boas empresas com equipes de gestão fortes que estão sendo negociadas a preços atrativos.

Em uma nova seção de Análise de Segurança, o trabalho seminal de Ben Graham e David Dodd que foi republicado no ano passado, Combs descreveu como ele procura um fosso, uma vantagem competitiva que seria difícil para os concorrentes superarem. "Adicione características como baixa intensidade de capital, poder de precificação, receitas recorrentes, poder de permanência e probabilidade de crescimento a longo prazo, e você terá um ótimo negócio", ele acrescentou.

Por anos após ingressar na Berkshire, o par almoçava todas as segundas-feiras com Buffett, frequentemente acompanhados por Tracy Britt Cool, outra ex-aluna da Berkshire. Eles trocavam notas sobre investimentos e conversavam sobre negócios. Após a pandemia, isso mudou. Buffett e Weschler ainda se encontram regularmente em Omaha, mas Combs começou a ir para a subsidiária de seguros da Berkshire, a Geico, quando foi nomeado para administrá-la em 2019.

Buffett chamou a contratação de Combs e Weschler de "uma das melhores decisões" que ele tomou, descrevendo-os como sólidos e brilhantes.

Eles têm a liberdade de serem responsáveis por seus sucessos e fracassos, operando de forma independente de Buffett, que ainda administra a grande maioria do portfólio da Berkshire.

"Não precisam consultar-me antes de comprar ou vender qualquer coisa", disse ele em 2017. "Às vezes eles conversam comigo sobre algo que estão fazendo. Outras vezes eu apenas olho o resumo mensal que recebo e vejo o que eles compraram ou venderam."

Como Combs e Weschler estão se saindo e como investem é uma preocupação para acionistas como Christopher Rossbach, que investe em nome da empresa de gestão de investimentos J Stern & Co. Rossbach acredita ser crítico entender como o par irá "contribuir e levar adiante" o legado de investimento de Buffett.

"Buffett construiu um histórico extraordinário de investimento e estabeleceu através de suas comunicações princípios claros e diretrizes que têm orientado gerações de investidores", disse ele. "É uma enorme responsabilidade de como isso será levado adiante e é muito importante para os investidores entenderem."

Se o par não conseguir igualar o que Buffett fez, isso levanta uma questão sobre o valor da empresa e sua razão de existir em um mundo onde os fundos de índice passivos são apontados como mais seguros, mais baratos e mais confiáveis do que os gestores de fundos ativos.

Em seus primeiros anos na Berkshire, Combs e Weschler acumularam alguns ganhos espetaculares que permitiram a Buffett elogiá-los por deixá-lo "para trás".

Investimentos como Mastercard, Visa e a empresa de saúde DaVita ajudaram os dois gestores a superar o S&P 500 em 2012 e 2013.

Nos anos seguintes, no entanto, seus portfólios mais frequentemente ficaram atrás do S&P 500 e do desempenho de Buffett, que ainda administra cerca de 90% dos investimentos da Berkshire. É algo que o bilionário reconheceu em 2019, quando disse que Combs e Weschler estavam "um pouquinho atrás" do índice.

"Tem sido um momento difícil para superar o S&P", disse Buffett, "mas é o acordo que temos com eles".

Buffett sempre se preocupou em superar o índice. Em sua carta anual de 1957, ele estabeleceu para si mesmo o ambicioso objetivo de superar o Dow Jones Industrial Average em 10 pontos percentuais ao ano. Antes de encerrar sua parceria de investimento, ele havia superado esse objetivo: ultrapassou o mercado em 22 pontos percentuais ao ano. Durante sua carreira na Berkshire, ele superou o S&P 500 em mais de 4,3 milhões de pontos percentuais.

Desde a pandemia, o registro de seus protegidos se deteriorou. Em 2021 e 2022, eles ficaram atrás do S&P 500 por dois dígitos, de acordo com a análise do Financial Times; no ano passado, também ficaram atrás do índice.

No geral, de acordo com a análise, que utilizou dados da Morningstar, o par gerou um retorno anual total médio de cerca de 7,8% ao longo da última década. Isso fica aquém do retorno de 12% do S&P 500 e dos 10,2% de ganho de Buffett. Eles ficaram atrás do índice em sete dos últimos 10 anos.

Seus portfólios, no valor de cerca de US$ 27 bilhões (R$ 136,89 bilhões) de um total de US$ 354 bilhões (R$ 1,7 trilhão), excluindo bilhões de dólares de investimentos de pensão para os funcionários da Berkshire, subiram cerca de 113% nos últimos 10 anos. Isso fica atrás de um ganho de 165% de Buffett no mesmo período e um retorno total de 211% pelo S&P.

A Berkshire se recusou a colocar Combs e Weschler para entrevista ou confirmar quais negociações eles fizeram.

"Nunca senti que é do interesse dos acionistas da Berkshire falar sobre qualquer coisa que fazemos que seja bem-sucedida e que queremos continuar fazendo", Buffett disse ao Financial Times.

Ele acrescentou: "Tanto Todd quanto Ted têm sido inestimáveis para a Berkshire, e nossos acionistas lucraram significativamente com suas atividades."

A análise descobriu que Combs e Weschler também mantêm ações por um período mais curto do que Buffett, que disse que compra uma ação normalmente acreditando que o "período de retenção é para sempre". Buffett reconheceu isso no início do mandato da dupla, dizendo a um repórter: "um dos dois é mais propenso a se movimentar em títulos do que eu seria".

Desde 2010, Buffett vendeu todas as suas participações em 63 posições com um tempo médio de retenção de quatro anos e três meses. Combs e Weschler saíram de 48 ações, mantendo por apenas dois anos e dez meses.

Também mostrou que Buffett administrava uma carteira mais concentrada, principalmente devido à grande participação da Apple. A seleção de Combs e Weschler ainda se concentra em cerca de 24 títulos por vez, embora abranjam mais setores da economia do que Buffett.

Buffett evitou ações de tecnologia durante a maior parte de sua carreira, afirmando que não está preparado para avaliar suas perspectivas e desconfortável com seus fluxos de caixa imprevisíveis e frequentemente tão dependentes da inovação.

Em 2011, ele fez uma exceção para a IBM, o que se provou um fracasso. A Berkshire vendeu as ações dentro de sete anos, com o preço das ações do grupo de TI mais baixo e aparentemente preso em um ciclo de receitas em declínio.

Mas em 2016, Combs ou Weschler fizeram um investimento em uma empresa de tecnologia que conta com a maior negociação de ações da Berkshire na última década: a Apple.

Nos anos seguintes, Buffett entrou no mesmo negócio, convencido pela demanda duradoura dos consumidores do iPhone.

Buffett disse que "um dos rapazes do escritório" —referindo-se a Combs ou Weschler— iniciou o investimento na Apple. Calcular seus retornos exatos é complicado, dado que a Berkshire negociou as ações ao longo dos anos, mas o Financial Times estimou que eles haviam triplicado seu dinheiro no investimento até o final do ano passado.

As ações da Apple renderam mais de 600% desde que investiram, incluindo dividendos anuais. A Berkshire relatou que vendeu 10 milhões de ações da Apple no final de 2023, embora não esteja claro se foi Buffett ou um de seus vice-presidentes que reduziu sua posição.

A luta da Berkshire para igualar o S&P 500 nos últimos anos se deve em grande parte ao rali dominado pela tecnologia. Sem a Apple, a carteira teria ficado aquém do índice por muito mais tempo.

Mas sua grande aposta na indústria de cabos, incluindo a Charter Communications e a Liberty Media, tem pesado em seu desempenho mais recentemente, à medida que taxas de juros mais altas têm prejudicado essas empresas altamente endividadas.

Também podem ter sido responsáveis pelo investimento desastroso na Paramount Global, a empresa de entretenimento que detém a MTV e a CBS. Buffett não especificou quem fez a aposta em 2022 e, quando questionado sobre a negociação na reunião anual do ano passado, ele não assumiu a responsabilidade pela aposta ruim, algo que ele frequentemente faz.

As ações caíram mais de 60% desde o investimento e a Berkshire recentemente começou a liquidar sua posição com prejuízo. Combs foi rumoreado como responsável por um investimento na Viacom, antecessora da Paramount, em 2012, e embora o tamanho do investimento seja bastante grande para um dos dois gestores, não está fora de questão, dado que eles também possuem participações multibilionárias em outras empresas.

Eles também foram prejudicados por negociações que acabaram vendendo com um pequeno lucro, como sua aposta em 2019 na varejista de artigos para casa de luxo RH. A posição no meio de 2021 mostrou um lucro em papel gigantesco (cerca de 235) à medida que os investidores valorizavam as ações de empresas de decoração de casa em meio à pandemia. Mas, à medida que as ações da RH se desvalorizaram, a decisão de Combs ou Weschler de aumentar a posição e continuar a manter as ações prejudicou seus retornos. Eles acabaram vendendo no ano passado.

Em um mundo sem Buffett, Combs e Weschler ainda se beneficiarão das vantagens de longa data da empresa, incluindo algo que os fundos de hedge e grupos de private equity têm buscado nos últimos anos: capital permanente.

O par não precisará encontrar investidores dispostos a se comprometer com um fundo da Berkshire, o tipo de esforço que mantém gigantes como Blackstone e Apollo em uma roda de hamster de captação de recursos.

Eles também não serão pressionados a fazer distribuições aos acionistas —a Berkshire não paga dividendos desde 1967— ou ceder a um investidor ativista barulhento se houver um longo período de baixo desempenho ou um choque repentino.

Isso, historicamente, permitiu a Buffett fazer apostas e mantê-las mesmo quando o mercado se volta decididamente contra suas posições, como aconteceu após o embargo de petróleo de 1973 e em 2008, quando a crise financeira abalou os mercados.

Eles também manterão acesso a crédito insondavelmente barato graças ao negócio de seguros da Berkshire, o poder de fogo que torna a empresa tão bem-sucedida e uma das principais razões pelas quais os investidores citam para manter o conglomerado unido.

Os investidores da Berkshire observam que mesmo que Combs e Weschler não alcancem o recorde de Buffett, ainda é provável que superem os retornos de títulos corporativos e governamentais, o investimento de escolha para seguradoras concorrentes. Isso, os acionistas destacam, é um ponto que é improvável de ser replicado e dará à empresa um motivo para existir muito tempo após a saída de Buffett.

Mas o par também enfrenta uma desvantagem estrutural que Buffett não teve em seus primeiros anos. Combs e Weschler se tornarão alguns dos maiores gestores de recursos do planeta quando Buffett partir, com um vasto portfólio de ações maior do que qualquer uma das divisões operacionais individuais da Berkshire.

Junto com o sucessor escolhido de Buffett como presidente-executivo, Greg Abel, eles também decidirão como um montante recorde de US$ 168 bilhões (R$ 344,76 bilhões) em caixa será alocado, uma quantia tão vasta que o conglomerado de investimentos expansivo poderia comprar todas, exceto algumas empresas. É um nível de poder de fogo sem precedentes em Wall Street e Buffett lamentou a escassez de oportunidades de investimento de longo prazo adequadas para quantias tão grandes de dinheiro.

O maior estímulo poderia vir de uma recessão. A era de baixas taxas de juros e a alta das ações nos EUA têm sido más notícias para a Berkshire. Algumas das negociações emblemáticas de Buffett ocorreram durante crises —investimentos no Goldman Sachs em 2008— quando os concorrentes não conseguiam ou não estavam dispostos a entrar.

A empresa não teve a chance de lucrar com a pandemia de coronavírus, já que a intervenção do governo provocou uma ampla alta no mercado e ajudou a reabrir os mercados de capitais. Investidores dizem que uma desaceleração mais tradicional pode favorecer a Berkshire.

Uma única década pode não ser suficiente para julgar o desempenho de Combs e Weschler em uma empresa com histórico de investimento paciente. No entanto, os investidores estão ansiosos para ouvir deles.

"Provavelmente eles terão que se sentar com [a apresentadora da CNBC] Becky Quick uma vez por ano e falar sobre sua filosofia de investimento apenas para que as pessoas fiquem confortáveis", disse Jeff Muscatello, analista da Douglass Winthrop, acionista da Berkshire. "Buffett sempre foi generoso com seu tempo... e eles precisarão continuar de onde ele parou."

Até agora, tudo o que os acionistas da Berkshire têm para se basear é um histórico parcial construído nos últimos 13 anos.