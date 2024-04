Tesla divulga balanço, e expectativa é de pior margem de lucro em anos

Londres, Stuttgart (Alemanha) e São Francisco (Estados Unidos) | Financial Times

Os acionistas da Tesla se preparam para o pior balanço trimestral em sete anos da montadora, a ser divulgado esta semana. A empresa de Elon Musk enfrenta uma demanda mais fraca e uma guerra de preços.

Eles também querem saber, no entanto, se a Tesla está no meio de uma mudança de rota após relatos de que estava reduzindo os planos de um carro elétrico mais barato de US$ 25 mil — conhecido informalmente como Model 2 — para focar em táxis autônomos.

Musk negou que houve qualquer mudança de plano no Model 2, mas também disse que focar na automação era "uma jogada óbvia" e anunciou que um táxi autônomo da Tesla será lançado em 8 de agosto.

Carros Tesla modelo Y durante feira em Gruenheide, Alemanha - Reuters. 22.03.2022

Investidores, que já estão lidando com uma queda constante no preço das ações, números de vendas decepcionantes e um plano controverso de mudar a sede da empresa de Delaware para o Texas, enfrentam outro dilema: se a Tesla se tornará uma fabricante em grande escala ou uma fornecedora menor de tecnologia de direção autônoma.

"Sempre foi um debate entre margem e volume para eles, e esta é a mais recente reviravolta", disse James Anderson, sócio-gerente da Lingotto Investment Management, que tem ações da empresa.

"Se é uma boa reviravolta depende decisivamente do que a mudança de estratégia para veículos autônomos traz", disse ele ao Financial Times.

A revelação do "táxi robô" para agosto "pode muito bem ser o momento decisivo para a tecnologia de direção autônoma tão prometida [pela Tesla]", acrescentou.

Tom Slater, da Baillie Gifford, um dos 15 maiores acionistas da Tesla, disse que este ano seria "mais calmo" para as vendas da Tesla, mas acrescentou que os investidores estavam entusiasmados com o potencial de seus carros autônomos. "Se você olhar todas as avaliações da última versão do software de direção autônoma deles vê um grande salto", disse durante uma apresentação recente.

O modo "direção autônoma total" da Tesla — que os clientes podem acessar por US$ 99 por mês — permite que o carro se oriente, freie e acelere sem intervenção humana. Ele ainda não é totalmente autônomo porque requer atenção do motorista.

Christopher Tsai, investidor da Tesla da Tsai Capital, disse que embora espere que a competição por veículos elétricos se intensifique e que a Tesla perca participação de mercado, "acreditamos também que a empresa aumentará substancialmente a produção e as entregas nos próximos anos e ampliará sua liderança em direção autônoma".

Gary Black, sócio-gerente do The Future Fund, outro acionista, disse que muitos investidores estão perguntando a ele o que a empresa fará nesta semana. "Muito depende de como [Musk] contextualiza o timing do carro de US$ 25 mil", disse ele, acrescentando que ainda espera que a produção começasse em 2026 "apesar da priorização dos táxis".

O analista do Barclays Dan Levy disse que os investidores em busca de clareza sobre a estratégia da Tesla provavelmente ficarão desapontados. "Os planos para o Modelo 2 provavelmente atrairão mais atenção, mas não espere uma resposta satisfatória", disse Levy.

Também é esperado que os resultados financeiros da empresa sejam decepcionantes. Os analistas preveem que eles mostrarão a margem bruta mais baixa desde o início de 2017, quando a Tesla começou a fabricar seu primeiro carro em massa, o Modelo 3.

Levy disse que espera um fluxo de caixa livre "moderadamente negativo", o que seria o primeiro trimestre de fluxo de caixa negativo desde o início de 2020.

A Tesla já reportou uma queda de 8% nas vendas de carros nos primeiros três meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023.

As notícias desanimadoras e as dúvidas sobre a estratégia podem até mesmo levar a uma mudança de opinião entre alguns fãs ardorosos.

"Nós vemos a mudança da Tesla como uma mudança na tese, e nos preocupamos de que as ações precisem passar por uma transição potencialmente dolorosa", disse Emmanuel Rosner, analista do Deutsche Bank, que rebaixou a recomendação das ações de "compra" para "neutro".

"Os investidores anteriormente focados no volume de veículos e na vantagem de custo da Tesla potencialmente desistirão e eventualmente serão substituídos por investidores focados na inteligência artificial e na tecnologia, com horizontes temporais mais longos." Ele acrescentou: "Há um risco considerável ao ir com tudo em direção aos modelos autônomos".