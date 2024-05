Biden abre caminho para produtores de milho lucrarem com combustível de aviação sustentável

Bloomberg

O governo Joe Biden emitiu orientações sobre a produção de combustível limpo para aviação, abrindo caminho para os produtores de etanol de milho dos Estados Unidos lucrarem com o novo mercado.

O Departamento do Tesouro divulgou na terça-feira (30) orientações sobre o crédito fiscal disponível para os produtores de combustível de aviação sustentável (SAF, na sigla em inglês), uma medida estabelecida como parte da lei climática de Biden.

Os produtores de biocombustíveis dos EUA pressionaram o governo por meses para garantir que o etanol de milho se qualificasse para o crédito. O setor conta com o SAF para compensar uma perda esperada na demanda por etanol devido ao crescimento da participação de veículos elétricos.

Plantação de milho no Iowa, nos EUA - Kia Johnson/Reuters

Biden está pedindo um aumento na produção de SAF nos EUA até 2030 para tornar mais limpa uma indústria difícil de ser eletrificada.

A aviação comercial dos EUA consome cerca de 10% de toda a energia de transporte e gera 2% da poluição por dióxido de carbono do país, com esses números crescendo mais rapidamente do que qualquer outro setor, de acordo com John Podesta, um conselheiro em política climática da Casa Branca.

O crédito fiscal fornece incentivos para a produção de SAF, que alcança uma redução de pelo menos 50% nas emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida em comparação com o combustível para jatos à base de petróleo, disse o Departamento do Tesouro.

As orientações também delineiam um chamado porto seguro para os fabricantes de SAF que usam etanol feito a partir de milho cultivado usando certas práticas de redução de emissões, incluindo o uso de fertilizantes "energeticamente eficientes".

Isso significa que os fabricantes de biocombustíveis se qualificariam para o crédito sem medo de uma auditoria ou penalidade do IRS (a Receita Federal dos EUA), disse o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack. O mesmo se aplicaria ao combustível limpo para jatos feito de soja, disse ele.