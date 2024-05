Biden vai taxar importação de painel solar para proteger indústria dos EUA

Washington e Nova York | Financial Times

Joe Biden está pronto para impor tarifas sobre importações de painéis solares de dupla face (bifacial), à medida que o presidente busca proteger os fabricantes de energia limpa dos EUA e impulsionar empregos antes das eleições de novembro.

Autoridades dos EUA disseram que a medida encerraria imediatamente uma isenção da era Trump sobre importações de um tipo de unidade de painel frequentemente usada em grandes projetos solares, uma das formas de energia limpa de crescimento mais rápido no país. Agora, eles terão uma taxa de tarifa de 14,25%.

A tarifa marca a mais recente medida protecionista do presidente, que está competindo com o rival republicano Donald Trump para conquistar eleitores da classe trabalhadora nos corações da indústria manufatureira dos EUA, faltando menos de seis meses para as eleições.

Na terça-feira (14), Biden aumentou as tarifas sobre importações chinesas, incluindo veículos elétricos e células solares, aprofundando as tensões comerciais com Pequim e colocando a política comercial no centro da batalha eleitoral.

Trabalhadores montam painéis solares em uma usina fotovoltaica flutuante - Ina Fassbender/AFP

Autoridades dos EUA alertaram que a China está produzindo mais bens do que seu próprio mercado pode absorver, gerando temores de que Pequim possa usar exportações baratas para prejudicar produtores de outros países.

Ali Zaidi, conselheiro climático de Biden, disse que o "boom de investimento" solar dos EUA está ameaçado por "práticas injustas e não baseadas no mercado ocorrendo no exterior".

"A supercapacidade de painéis solares chineses, agora projetada para ser o dobro da demanda mundial, ameaça prejudicar a fabricação de painéis e as cadeias de suprimentos solares ao redor do mundo", disse Zaidi.

O anúncio da administração Biden ocorre à medida que as importações dos EUA de painéis solares e células baratas, em grande parte do sudeste asiático, atingiram níveis recordes. Uma superprodução de painéis solares da China levou a uma queda nos preços globais, ameaçando os planos de fabricação dos EUA.

Os EUA importaram 55 gigawatts de painéis e 3,8 GW de células solares em 2023, com mais de três quartos das importações de células provenientes da Malásia, Coreia do Sul e Vietnã, de acordo com a BloombergNEF.

Além da nova tarifa sobre painéis, os EUA também estão oferecendo algum alívio aos desenvolvedores domésticos ainda dependentes das unidades que compõem os painéis, aumentando a quantidade que pode ser importada sem taxas.

Embora algumas empresas tenham anunciado a intenção de abrir fábricas de células solares desde a aprovação da Lei de Redução da Inflação —destinada a impulsionar a indústria doméstica de energia limpa, entre outros objetivos— os EUA não têm capacidade de fabricação em operação.

O benefício se aplica a células importadas de países asiáticos, exceto a China, cujas exportações para os EUA enfrentam uma tarifa de 50% sob o novo regime anunciado na terça-feira.

Fabricantes dos EUA, incluindo First Solar e Heliene, haviam solicitado à Comissão de Comércio Internacional dos EUA que removesse a isenção tarifária para painéis de dois lados.

Mas o aumento na cota de células poderia irritar grandes fabricantes dos EUA que produzem suas próprias células, incluindo First Solar e Qcells, que pediram direitos antidumping sobre células solares do sudeste asiático.