Carros elétricos no Brasil: Volvo usa dois motores para se destacar em aceleração

São Paulo

A versão Ultimate do Volvo C40 não tem grandes diferenças visuais em relação à Plus, mas os dois motores elétricos garantem que há algo de novo.

O modelo mais potente – e mais caro – se destaca nas provas de desempenho. A prova de aceleração (zero a 100 km/h) realizada na pista da ZF Automotive, em Limeira (interior de São Paulo) foi cumprida em apenas 4,9 segundos.

Volvo C40 é apresentado em estande da marca na Suécia - Divulgação

Veja os resultados dos testes de desempenho e consumo feitos pela Folha em parceria com o IMT (Instituto Mauá de Tecnologia).

Volvo C40 Recharge Ultimate

Preço: R$ 405.950 (março/2024)

Motor: Dois elétricos, dianteiro e traseiro

Potência: 408 cv

Torque: 68,3 kgfm

Transmissão: câmbio de marcha única

Bateria: íon-lítio, 78 kWh

Pneus: 235/45 R20

Peso: 2.185 kg

Porta-malas: 404 litros

Comprimento: 4,44 m

Largura: 1,87 m

Altura: 1,60 m

Entre-eixos: 2,70 m

Aceleração (0 a 100 km/h, em segundos): 4,9

Retomada (80 km/h a 120 km/h, em segundos): 2,8

Consumo urbano (kW/100 km): 15,2

Consumo rodoviário (kW/100 km): 18,1

COMO SÃO FEITOS OS TESTES

Para aferir o desempenho dos carros, o Instituto Mauá de Tecnologia utiliza o V-Box, equipamento que usa sinal de GPS. Os testes de aceleração e retomada são feitos na pista da empresa ZF, em Limeira (interior de São Paulo).

A etapa que verifica o consumo na cidade tem 27 km. Para simular um percurso rodoviário a 90 km/h, os pilotos de teste dirigem por 31 km.

Ambos os trajetos ficam em São Caetano do Sul (ABC), onde está a sede do instituto. O consumo de modelos elétricos é medido por meio do carregador instalado no IMT. O teste calcula o gasto para rodar 100 km nos modos urbano e rodoviário.