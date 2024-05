CEOs americanos batem recorde de remuneração em 2023; veja ranking

São Paulo

Em 2023, os chefes das maiores empresas dos Estados Unidos atingiram novos marcos de remuneração devido ao aumento dos prêmios de ações.

Em levantamento do Wall Street Journal, metade dos mais de 400 presidentes-executivos de companhias analisados ganhou pelo menos US$ 15,7 milhões no ano passado, um novo recorde para a mediana dos salários anuais para a função, e muitos deles chegaram a receber mais de US$ 50 milhões. Em 2022, o pagamento médio foi de cerca de US$ 14,5 milhões.

A maioria dos executivos recebeu aumentos anuais de pelo menos 9%, com 1 em cada 4 recebendo 25% ou mais. Grande parte das empresas registrou retornos anuais para os acionistas de pelo menos 13%.

Cédulas de cem dólares - Reuters - 02.ago.2011

Oito executivos de tecnologia e cinco de empresas financeiras e de mídia ou entretenimento estão entre os 25 mais bem pagos.

Hock Tan, CEO da Broadcomo e o mais bem pago na análise, com US$ 162 milhões, precisa permanecer no cargo por cinco anos e atingir metas de ações para receber sua remuneração.

Nikesh Arora da Palo Alto Networks recebeu US$ 151 milhões em prêmios de ações.

Já Steven Schwarzman, da Blackstone, que completa o ranking, ganhou US$ 120 milhões.

Os CEOs mais bem pagos em 2023 Hock Tan - US$ 161,83 milhões Broadcom Nikesh Arora - US$ 151,43 milhões Palo Alto Networks Stephen Schwarzman - US$ 119,78 milhões Blackstone Christopher Winfrey - US$ 89,08 milhões Charter Communications Will Lansing - US$ 66,35 milhões Fair Isaac Tim Cook - US$ 63,21 milhões Apple Hamid Moghadam - US$ 50,89 milhões Prologis Theodore Sarandos - US$ 49,83 milhões Netflix David Zaslav - US$ 49,70 milhões Warner Bros. Studios Glenn Fogel - US$ 46,72 milhões Booking Holding

Christopher Winfrey da Charter Communications recebeu US$ 89,1 milhões em opções e ações condicionadas ao desempenho das ações da empresa.

Will Lansing, da Fair Isaac, recebeu um prêmio de retenção e liderança de US$ 30 milhões ao longo de cinco anos, elevando sua remuneração total para US$ 66 milhões. A empresa afirmou que seus retornos para os acionistas estiveram entre os 1% melhores do S&P 500 na última década.

Essas remunerações são compostas principalmente por prêmios de ações, que podem aumentar ou diminuir de valor com base no desempenho da empresa.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, viu suas ações quadruplicarem de valor, chegando a US$ 107,5 milhões.

Brian Niccol, CEO da Chipotle Mexican Grill, recebeu ações e opções avaliadas em US$ 15,5 milhões em 2023, que mais do que triplicaram de valor, para US$ 52,2 milhões até o final do ano. As ações da Chipotle tiveram um retorno de 65% ano passado e 18% ao ano nos últimos três anos, refletindo o forte desempenho da empresa.

O valor das ações de Niccol depende do desempenho financeiro, operacional e de mercado da Chipotle.

O CEO da Intel, Patrick Gelsinger, teve seus prêmios de ações triplicados para US$ 39,3 milhões no ano passado, apesar de uma redução de 15% em seu salário e bônus, para US$ 1,1 milhão.

A remuneração média para CEOs, descontando prêmios de ações e levando em conta salário e bônus anuais, permaneceu estável em cerca de US$ 3,8 milhões.

As remunerações não variaram drasticamente em relação ao desempenho das empresas do ano. Chefes de empresas com melhores performances receberam uma média de US$ 15,7 milhões, enquanto os de companhias com piores retornos receberam US$ 14,6 milhões.

A fabricante de chips Advanced Micro Devices, liderada por Lisa Su, é a sétima em desempenho e a segunda mulher mais bem paga, com $30 milhões.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Julie Sweet, da Accenture, lidera os rendimentos entre mulheres, com US$ 31,55 milhões.

Apenas 31 mulheres lideraram empresas do S&P 500 durante todo o ano de 2023. Nenhuma delas entrou na lista dois 25 executivos mais bem pagos.

Entre as 25 empresas de pior desempenho analisadas, quase um terço era do setor de saúde, incluindo companhias farmacêuticas e de biotecnologia.