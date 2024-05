Financial Times

Carros elétricos chineses eram, em grande parte, sinônimo de veículos pequenos e baratos. Mas, no último ano, fabricantes locais de veículos elétricos começaram a reposicionar-se para o mercado premium.

O momento de uma nova tarifa de 100% pelos Estados Unidos sobre carros elétricos chineses importados é, portanto, infeliz para essas empresas, atingindo-as justamente quando começaram a expandir globalmente com seus carros de alta qualidade.

Carro da BYD é exibido na sede da empresa em Shenzhen - Getty

Nem todas as empresas serão afetadas igualmente pelas tarifas. Na ponta mais baixa, o hatchback elétrico BYD Seagull, por exemplo, com um preço de cerca de US$ 9.600 na China, ainda seria considerado competitivo em preço na maioria dos mercados internacionais mesmo após uma tarifa de 100%. Menos para modelos como o Zeekr 009, o veículo elétrico multiuso a partir de US$ 69.700.

Algumas montadoras podem decidir que a expansão nos EUA não vale os custos adicionais. Outras podem encontrar soluções alternativas ao estabelecer instalações de produção em países como o México.

Mas uma coisa é certa: conquistar a Europa acabou de se tornar muito mais importante para o futuro dos grupos de veículos elétricos chineses.

Para essas montadoras, seguir a rota de alta qualidade agora é menos uma questão de escolha do que de necessidade para evitar se envolver em uma guerra de preços com a BYD, a maior fabricante de veículos elétricos da China que lidera o crescimento global no segmento de preços mais baixos.

Essa estratégia, que significa competir com o poder de marca dos fabricantes europeus de carros de luxo, teria parecido um exagero há pouco tempo atrás. Mas uma mudança inesperada nas tendências dos consumidores impulsionou vendas mais fortes do que o esperado de veículos elétricos premium feitos na China no último ano.

Na China, a definição de luxo em um veículo elétrico tem evoluído rapidamente. Marca, interiores de carros sofisticados e maior potência são algumas das atrações tradicionais para os consumidores. Agora, outros recursos estão se tornando mais procurados, como software proprietário e tecnologias avançadas de bateria e veículos inteligentes.

Veja por exemplo a Zeekr, marca de carros elétricos de alta qualidade da fabricante chinesa Geely, que também possui um portfólio de marcas globais, incluindo Volvo e Lotus.

Seu popular sedã elétrico Zeekr 001 oferece recursos tradicionais de alta qualidade, como aceleração de zero a 100 km/h em 3,8 segundos e assentos de carro com funções de massagem nas costas.

Mas o maior atrativo para muitos compradores tem sido a tecnologia mais recente em seu cockpit inteligente, radares avançados, sistema de assistência à condução, bem como uma bateria que carrega em meia hora.

Uma relação próxima com a maior fabricante de baterias da China, a CATL, da qual a Zeekr recebeu financiamento inicial, lhe dá uma vantagem significativa sobre os concorrentes.

O acesso antecipado à mais recente tecnologia de bateria é fundamental para se manter à frente, à medida que os fabricantes de veículos elétricos buscam incessantemente por baterias com maior autonomia, mais leves e mais baratas.

A demanda por seus carros esportivos elétricos de alto desempenho tem sido forte, com vendas totais dobrando no primeiro trimestre. Mas o problema é que, embora as vendas da Zeekr tenham aumentado mais de 60% no ano passado, a maioria até agora foi em seu mercado interno.

Apesar de a China ser o maior mercado automotivo do mundo, há um limite para o quão rápido os fabricantes de veículos elétricos premium podem crescer em casa.

A renda disponível per capita em todo o país foi de 39.218 yuanes (US$ 5.415) no ano passado, de acordo com dados do governo, com o PIB per capita em US$ 12.720. A Tesla, que tem reduzido os preços no país, continua sendo uma escolha popular entre os locais.

Para um novo crescimento —e para recuperar os altos custos de desenvolvimento— os fabricantes de veículos elétricos têm pouca opção além de expandir para o exterior. Mas os EUA, o maior mercado automotivo depois da China, parece desafiador.

Metas e mandatos governamentais no próximo maior mercado, a Europa, oferecem alguma esperança. Na Alemanha, o governo tem como objetivo ter pelo menos 15 milhões de veículos elétricos, incluindo híbridos plug-in, nas estradas até 2030. A decisão da União Europeia de proibir as vendas de novos carros a combustão a partir de 2035 também deve significar uma demanda maior por veículos elétricos.

Na Alemanha, as vendas de veículos elétricos caíram 16% no ano passado, de acordo com dados da indústria automobilística do país. Isso se deve em parte ao aumento dos preços.

Enquanto os preços dos veículos elétricos de bateria mais do que dobraram na China ao longo de oito anos até 2023, os preços médios europeus aumentaram em 18 mil euros.

Cumprir as metas governamentais no prazo exigirá uma gama muito mais ampla de opções acessíveis, deixando uma lacuna a ser preenchida pelos fabricantes de veículos elétricos chineses.

Mesmo assim, não será fácil. Uma investigação em curso pela Comissão Europeia sobre subsídios dados aos fabricantes de veículos elétricos na China poderia resultar em tarifas elevadas sobre importações chinesas em um futuro próximo.

Isso deixa aos fabricantes uma janela muito pequena para elaborar uma estratégia clara de expansão na Europa