Desemprego tem alta em oito estados no 1º trimestre, diz IBGE

Rio de Janeiro

Oito estados seguiram a média nacional e registraram aumento na taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2024, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ante o quarto trimestre de 2023, o indicador teve alta estatisticamente significativa nos seguintes locais: Acre (8,9%), Bahia (14%), Maranhão (8,4%), Mato Grosso do Sul (5%), Minas Gerais (6,3%), Rio Grande do Sul (5,8%), Santa Catarina (3,8%) e São Paulo (7,4%).

Na média nacional, o desemprego avançou a 7,9% no primeiro trimestre de 2024, após marcar 7,4% nos três meses finais do ano passado. O dado brasileiro já havia sido divulgado pelo IBGE no dia 30 de abril.

Pessoa segura carteira de trabalho - Gabriel Cabral - 4.out.2023/Folhapress

Em 18 unidades da Federação, a taxa ficou relativamente estável no primeiro trimestre, sem variações significativas em termos estatísticos, de acordo com os critérios do IBGE.

A taxa teve queda apenas no Amapá (10,9%). Ainda assim, o desemprego local é o terceiro maior do país, atrás apenas dos resultados de Bahia (14%) e Pernambuco (12,4%).

"A maior parte das UFs mostrou tendência de crescimento [da taxa], embora apenas oito com crescimento estatisticamente significativo. A única exceção foi o Amapá. Nas demais 18 UFs, a taxa ficou estável", disse em nota Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas por amostras de domicílios do IBGE.

Em entrevista a jornalistas, ela repetiu a explicação dada em abril para analisar o aumento do desemprego no Brasil. A pesquisadora do IBGE lembrou que a desocupação costuma subir no primeiro trimestre com a retomada da procura por trabalho e o término de vagas temporárias.

Esses fatores também ajudariam a entender o avanço ou a tendência de alta nos estados. "Temos movimentos que já são conhecidos. Neste ano, a gente identificou esses movimentos setoriais", afirmou Beringuy.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Apesar da subida, a taxa de desemprego de 7,9% é a menor para o Brasil no período de janeiro a março desde 2014. No primeiro trimestre de 2024, o número de desempregados foi estimado em 8,6 milhões.

Entre as unidades da Federação, as menores taxas foram as de Rondônia (3,7%), Mato Grosso (3,7%) e Santa Catarina (3,8%).

Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento contempla tanto atividades formais quanto informais –desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.

Taxa de desemprego no 1º trimestre de 2024

UF Em % Situação Bahia 14 Em alta Pernambuco 12,4 Estável Amapá 10,9 Em queda Rio de Janeiro 10,3 Estável Sergipe 10 Estável Piauí 10 Estável Alagoas 9,9 Estável Paraíba 9,9 Estável Amazonas 9,8 Estável Rio Grande do Norte 9,6 Estável Distrito Federal 9,5 Estável Acre 8,9 Em alta Ceará 8,6 Estável Pará 8,5 Estável Maranhão 8,4 Em alta Roraima 7,6 Estável São Paulo 7,4 Em alta Minas Gerais 6,3 Em alta Goiás 6,1 Estável Tocantins 6 Estável Espírito Santo 5,9 Estável Rio Grande do Sul 5,8 Em alta Mato Grosso do Sul 5 Em alta Paraná 4,8 Estável Santa Catarina 3,8 Em alta Mato Grosso 3,7 Estável Rondônia 3,7 Estável

Fonte: IBGE