EUA planejam abrir processo antitruste contra produtora Live Nation

Bloomberg

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e um grupo de estados planejam abrir um processo antitruste contra a produtora de shows e eventos Live Nation Entertainment nesta quinta-feira (23).

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o governo deve argumentar em uma ação judicial que a Live Nation fortaleceu seu poder de monopólio no setor de entretenimento por meio dos contratos exclusivos de venda de ingressos de sua subsidiária Ticketmaster, adquirida em 2010.

A empresa também estaria exercendo uma dominância sobre turnês e organização de eventos. As práticas anticoncorrenciais estão aumentando os preços para os consumidores e limitando a inovação no setor, disseram as pessoas.

O governo de Joe Biden abriu uma investigação contra a empresa em 2022, em meio a preocupações contínuas de que não tinha cumprido os termos do acordo de compra da Ticketmaster. O caso despertou amplo interesse público depois que a plataforma errou na enorme demanda por ingressos para shows da Taylor Swift naquele ano.

Na nova ação, o governo dos EUA também deve argumentar que as turnês promovidas pela empresa tinham mais probabilidade de se apresentar em locais onde a Ticketmaster era o serviço exclusivo de ingressos, e que os artistas da Live Nation se apresentavam em locais dos quais a empresa é dona.

A disputa visa buscar soluções, incluindo o desmembramento da Live Nation

A escala e alcance da Live Nation superam os de qualquer concorrente, abrangendo a promoção de shows, venda de ingressos, gestão de artistas e a operação de centenas de locais e festivais ao redor do mundo.

A divisão Ticketmaster sozinha vende 600 milhões de ingressos por ano para eventos em todo o mundo. Segundo algumas estimativas, ela lida com a venda de ingressos para 70% a 80% dos principais locais de shows nos Estados Unidos.

Porta-vozes do Departamento de Justiça e da Live Nation se recusaram a comentar.

Leia mais Por que vendas caóticas de shows de Taylor Swift nos EUA viraram caso de Justiça

A ação é a mais recente disputa antitruste bancada pelo governo Joe Biden, que tornou a competição um componente-chave de sua política econômica, movendo processos contra empresas como Google e Amazon.

A Live Nation fundiu-se com a Ticketmaster em 2010. Na ocasião, o Departamento de Justiça sob o presidente Barack Obama analisou a transação e permitiu que avançasse como parte de um acordo no qual a empresa prometeu não retaliar locais de shows que optassem por não usar o Ticketmaster.

Sob o governo do presidente Donald Trump, o Departamento de Justiça descobriu que a Live Nation violou repetidamente essa promessa e firmou um acordo com a empresa em 2019 para impor um monitor externo para investigar mais alegações.

O Departamento de Justiça de Biden já apresentou dois casos antitruste contra o Google e em março processou a Apple por supostamente impedir a inovação em seu iPhone.

A Comissão Federal de Comércio, que faz cumprir as leis antitruste, está buscando forçar a Meta a vender suas unidades Instagram e WhatsApp e processou a Amazon no ano passado por monopólio de marketplaces.

Com The New York Times