Fundo soberano da Noruega enfrenta Exxon Mobil por ação climática

Financial Times

O fundo soberano de US$ 1,5 trilhão (R$ 7,7 trilhões) da Noruega, Norges Bank Investment Management (NBIM), disse nesta sexta-feira (24) que votará contra a renomeação de Joseph Hooley, principal conselheiro independente da gigante petrolífera americana Exxon, devido ao processo da empresa contra investidores ativistas climáticos.

O caso da Exxon contra dois pequenos grupos de investidores levantou um alerta entre ativistas e acionistas, preocupados com medidas que possam amordaçar o debate sobre o clima nas empresas de capital aberto.

"O Norges Bank Investment Management continua dando a maior importância à proteção dos direitos dos acionistas e levanta preocupações em torno dos potenciais impactos do litígio contra investidores que se posicionem contra medidas da empresa", afirmou o fundo norueguês.

Entrada da refinaria de petróleo da ExxoMobil em Fos-sur-Mer, no sul da França. - AFP

O NBIM é o sexto maior acionista da Exxon, com uma participação de 1,23%.

Há uma recomendação para que investidores votem contra Joseph Hooley na Assembleia Geral Anual da companhia no próximo dia 29, citando o que chamou de "táticas incomuns e agressivas" da Exxon ao iniciar um processo contra investidores ativistas.

Em janeiro, a Exxon processou o grupo holandês Follow This e a consultoria de investimentos americana Arjuna Capital por defenderem uma resolução que exigia que a companhia fizesse mais para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A Exxon persistiu com o processo mesmo depois que a dupla retirou a resolução.

A Exxon disse que os reguladores de valores mobiliários permitiram que muitas resoluções fossem votadas, custando dinheiro à empresa, e que espera que seu processo ajude a promover uma reforma nesse sentido.

Tem havido uma proliferação de resoluções de acionistas sobre questões ambientais, sociais e de governança depois que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) permitiu, em 2021, que mais petições ESG fossem votadas.

O Norges Bank Investment Management também vai se opor à reeleição de Darren Woods, devido ao seu duplo papel como presidente-executivo e presidente do conselho. O fundo norueguês acredita que, por uma questão de princípio, os dois cargos não devem ser ocupados pela mesma pessoa.