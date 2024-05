Litoral norte de SP terá pedágio sem parada a partir de novembro

São Paulo

A concessionária que administra a rodovia dos Tamoios (SP-099) marcou para o dia 17 de novembro o início da operação do modelo de pedágio de livre passagem, também conhecido como "free flow" (fluxo livre). A tecnologia será instalada em substituição a uma praça de pedágio em Caraguatatuba (São Paulo), no litoral norte do estado.

Segundo a companhia, as praças de pedágio de Jambeiro (km 16) e Paraibuna (km 59) continuarão funcionando normalmente.

Praça de pedágio na rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos (SP) a Caraguatatuba (SP), no litoral norte do estado - Jorge Araújo - 15.dez.16/Folhapress

No modelo de fluxo livre, a cobrança é feita pelos pórticos, que substituem as praças de pedágio e são equipados com tecnologia para identificar os veículos.

A implementação do free flow foi divulgada pela Concessionária Tamoios na segunda-feira (20). O TAM (termo aditivo e modificado), assinado entre a empresa e a Secretaria de Parcerias em Investimentos, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo na última quinta-feira (16).

Segundo a concessionária, não serão concedidos descontos para usuários frequentes nem cobrança proporcional ao trecho percorrido.

Para veículos que tiverem TAG instalada, a cobrança será feita no sistema da empresa de pagamento automático. Para aqueles que não possuírem TAG, o pórtico fará a leitura da placa, e o motorista deverá quitar a passagem no aplicativo e no site da concessionária Tamoios.

Se a dívida não for paga, o motorista ficará sujeito a multa.

Na semana passada, a EcoRodovias anunciou a adesão ao sistema de pedágios no modelo conhecido como "free flow" (fluxo livre) em um trecho concedido para a EcoNoroeste, em São Paulo, a partir do segundo semestre deste ano.

De acordo com a companhia, os pórticos (estrutura que faz o registro do veículo) do sistema "free flow" já estão sendo instalados em um trecho do noroeste paulista da SP-333 (rodovias Carlos Tonani, Nemésio Cadetti e Laurentino Mascar).

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), há um plano para que todas as rodovias estaduais concedidas de São Paulo utilizem a tecnologia free flow. "Os editais das novas concessões preveem a implantação, enquanto as existentes preparam a substituição gradativa das praças de pedágio", afirma o órgão.