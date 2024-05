Lucro do Itaú cresce 15,8% e alcança R$ 9,77 bilhões no 1º trimestre

São Paulo

O Itaú Unibanco lucrou R$ 9,771 bilhões no primeiro trimestre de 2024, anunciou o banco nesta segunda-feira (6). O resultado ficou ligeiramente acima da média estimada por analistas consultados pela Bloomberg, de R$ 9,72 bilhões.

O lucro é 15,8% maior que o registrado no mesmo período de 2023 e 3,9% acima do resultado do quarto trimestre do ano passado. A rentabilidade do banco medida pelo ROE (retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado) também melhorou em ambas as comparações: ele foi a 21,9%, ante 20,7% há um ano e 21,2% há um trimestre.

Fachada de agência do Itaú; banco divulgou o resultado do primeiro trimestre nesta segunda (6) - Divulgação

A receita bruta somou R$ 42,8 bilhões, 14,7% a mais que o mesmo período do ano passado e acima dos R$ 40,31 bilhões previstos pelo mercado financeiro.

Os fatores que mais contribuíram para a melhora no resultado foram o aumento anual de 7,4% da margem

financeira com clientes, para R$ 25,8 bilhões, impulsionada pelo crescimento na concessão de crédito, e o crescimento de 5,8% nas receitas de serviços e seguros. Estas somaram R$ 13,5 bilhões graças ao aumento do faturamento de cartões, tanto em emissão quanto em adquirência; aumento dos ganhos com administração de fundos e com assessoria econômico-financeira e corretagem; e maior resultado de seguros em função do aumento dos prêmios ganhos.

A carteira de crédito total do Itaú cresceu 2,8% na comparação anual, atingindo R$ 1,184 trilhão em março de 2024. Considerando apenas o crédito para pessoas físicas, o avanço foi de 2,6%, impulsionado pelos crescimentos de 11,1% em crédito pessoal, de 5,4% em veículos e de 3,1% em crédito imobiliário. O crédito consignado, porém, caiu 1,9%.

Já para pessoas jurídicas, a concessão de empréstimos acelerou. Para grandes empresas, subiu 9,3%, e para micro, pequenas e médias empresas cresceu 10,2%, com destaque para o aumento de 28% das linhas do Pronampe e do FGI, fomentadas pelo governo federal.

O custo do crédito caiu 3,2%, para R$ 8,8 bilhões, quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. De acordo com o Itaú, "o cenário positivo na qualidade de crédito, em função das safras recentes, e a consequente melhora nos índices de inadimplência justificam a redução do custo do crédito na comparação anual."

O índice de atrasos acima de 90 dias caiu de 2,8% no quarto trimestre de 2023 para 2,7% no primeiro trimestre de 2024. Considerando apenas a operação brasileira do banco, este índice saiu de 3,2% para 3,1%.

Os principais concorrentes privados do Itaú Unibanco já haviam divulgado seus balanços relativos ao primeiro trimestre, ambos com resultados menores.

O Santander Brasil lucrou R$ 3 bilhões no período, resultado 41,2% superior ao do primeiro trimestre de 2023 e 37,1% maior em relação ao quarto trimestre do ano passado. O ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido), indicador que mede a rentabilidade do banco, também melhorou. Foi para 14,1%, ante 12,3% ao fim do ano passado e 10,6% no primeiro trimestre de 2023.

O Bradesco, por sua vez, teve lucro líquido recorrente de R$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre, queda de 1,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação com o último trimestre do ano passado, houve avanço de 46,3%.

O ROAE do Bradesco ficou em 10,2% neste primeiro trimestre, uma leve piora de 0,4 ponto percentual na comparação anual, mas 3,3 pontos percentuais na trimestral —ao fim do ano passado, a instituição teve um ROAE de 6,9%, abaixo da média histórica.

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

Lucro líquido no 1º trimestre de 2024: R$ 9,77 bilhões

Clientes: 70 milhões

Agências e pontos de atendimento: 3.401

Funcionários: 95.773

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank