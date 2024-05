Empresas 'campeãs' da pandemia já perderam US$ 1,5 trilhão em valor de mercado

Londres | Financial Times

As 50 empresas "vencedoras" da pandemia de Covid-19 perderam aproximadamente US$ 1,5 trilhão em valor de mercado desde o final de 2020, com investidores virando as costas para muitas das ações que dispararam durante o isolamento social.

De acordo com dados da S&P Global, grupos de tecnologia dominam a lista das 50 empresas com valor de mercado superior a US$ 10 bilhões que tiveram maiores ganhos percentuais em 2020.

Mas esses vencedores do início da pandemia coletivamente perderam mais de um terço de seu valor de mercado total, equivalente a US$ 1,5 trilhão, desde o final de 2020, conforme cálculos do Financial Times com base em dados da Bloomberg.

A plataforma de videoconferência Zoom, cujas ações dispararam até 765% em 2020, foi uma das que mais sofreu desvalorização. Suas ações caíram cerca de 80%, uma queda equivalente a mais de US$ 77 bilhões em valor de mercado, desde o final daquele ano.

RingCentral, empresa de comunicações baseada em nuvem, também disparou no boom do trabalho remoto de 2020, mas, desde então, perdeu cerca de 90% de seu valor, já que concorre com gigantes da tecnologia como Alphabet e Microsoft.

A fabricante de bicicletas ergométricas Peloton também se desvalorizou, com ações caindo mais de 97% desde o final de 2020, cerca de US$ 43 bilhões em perda em valor de mercado.

A Peloton anunciou na quinta-feira passada (2) que seu CEO Barry McCarthy deixaria o cargo e que cortaria 15% de sua força de trabalho, a mais recente de uma série de medidas de redução de custos.

As perdas ocorrem à medida que a aceleração de tendências como videoconferência e compras online, impulsionadas pelo isolamento social, se mostrou menos durável que o esperado, com trabalhadores voltando aos escritórios e as taxas de juros altas e custos de vida afetarando o consumo.

"Algumas empresas provavelmente pensaram que o choque seria permanente", disse Steven Blitz, economista-chefe para os Estados Unidos na TS Lombard. "Agora eles estão sofrendo um retorno doloroso disso."

Em termos percentuais, a Tesla foi a maior vencedora de 2020. O valor de mercado da montadora de carros elétricos saltou 787%, chegando a US$ 669 bilhões no final daquele mês de dezembro, e então caiu para US$ 589 bilhões.

A Sea, empresa de internet com sede em Singapura, ficou em segundo lugar, já que seu valor de mercado saltou de US$ 19 bilhões para US$ 102 bilhões após um surto de busca durante a pandemia de todos os três de seus eixos de negócios principais: jogos, comércio eletrônico e pagamentos digitais.

Mas a empresa perdeu mais de 60% de seu valor no final de 2020, em meio a temores de desaceleração do crescimento.

Grupos de comércio eletrônico como Shopify, JD.com e Chewy, que inicialmente prosperaram com o aumento dos gastos online, também sofreram grandes perdas.

As esperanças de vacinas e demanda por tratamentos médicos também impulsionaram grupos farmacêuticos, como Moderna e Pfizer, em 2020, bem como grupos chineses menos conhecidos, incluindo WuXi Biologics, Chongqing Zhifei Biological Products e Alibaba Health Information Technology.

Muitos dos ganhos durante a pandemia de Covid para os fabricantes de vacinas se inverteram, no entanto, à medida que investidores se preocupam com a demanda imprevisível pelas doses.

A Pfizer agora voltou ao patamar anterior aos seus ganhos de 2020 e 2021, apesar de co-desenvolver uma vacina amplamente utilizada ao lado da alemã BioNTech.

Apenas sete das 50 maiores vencedoras de 2020 ganharam valor de mercado: a fabricante de carros chinesa BYD, o grupo de segurança cibernética CrowdStrike, as empresas de software The Trade Desk e Datadog, a T-Mobile, a empresa de tecnologia chinesa CATL e o Mercado Livre.

No entanto, outras empresas que tiveram ganhos durante a pandemia se saíram ainda melhor, incluindo gigantes da tecnologia como Nvidia e Amazon, que ocuparam a 54ª e 100ª posição, respectivamente, entre os melhores desempenhos de 2020.

A Nvidia adicionou mais de US$ 1,9 trilhão em valor de mercado desde o final de 2020, graças ao boom em ações ligadas à inteligência artificial.