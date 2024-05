Petrobras reúne estaleiros nos EUA para atrair obras navais para o país

Houston (EUA)

A Petrobras reuniu na terça-feira (7) em Houston, nos Estados Unidos, representantes de estaleiros nacionais e estrangeiros para tentar fomentar parcerias para a construção de equipamentos no Brasil.

O diretor de Engenharia, Tecnologia e Serviços da estatal, Carlos Travassos, diz que o objetivo é retomar a capacidade da indústria local para garantir o cumprimento de exigências de conteúdo nacional em seus contratos.

Ele defende que o esforço é diferente do primeiro ciclo de atração de estaleiros nos primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que terminou com canteiros de obras fechados e empresas em recuperação judicial.

Embarcações especializadas em apoio à produção de petróleo em alto mar durante reparo no estaleiro Mauá, em Niterói (RJ). - Eduardo Anizelli - 7.ago.23/Folhapress

"O que a gente está tentando fazer agora não é uma iniciativa da Petrobras para recuperar a indústria naval", afirma Travassos. "A gente está construindo uma estratégia de negócio."

O diretor diz que a Petrobras vem encontrando dificuldades com escalada de custos dos equipamentos e excesso de concentração de fornecedores após fusões entre operadores de plataformas de petróleo globais.

O cenário vem provocando atrasos em plataformas com maior exigência contratual de compras no Brasil, como duas unidades para produzir petróleo em Sergipe e outra no Rio de Janeiro.

"A gente está aqui resolvendo um problema que está posto. Eu tenho projetos a serem implementados que têm requisitos de conteúdo local", diz ele.

A carteira de encomendas da Petrobras tem atualmente quatro plataformas de produção já aprovadas e outras sete em estudo. Outras dez já foram licitadas e estão em construção.

O encontro em Houston reuniu 11 estaleiros estrangeiros e 11 estaleiros nacionais, muitos deles investigados pela Operação Lava Jato após a descoberta do esquema de corrupção coordenado por um cartel de empreiteiras.

A Petrobras defende parcerias para que etapas em que a indústria nacional é mais competitiva sejam realizadas no país. É o caso, por exemplo, dos módulos industriais que ficam no convés das plataformas.

Representantes do setor, porém, defendem que a demanda da Petrobras não é suficiente para garantir a competitividade da indústria. Questões como financiamento e tributos seriam dificultadores.

"Já vimos que aumentar exigência de conteúdo local é insuficiente", disse o secretário-executivo da Abespetro (Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo), Telmo Ghiorzi.

O setor pede taxas de juros menores no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), mudanças nas exigências de garantias dos financiamentos e manutenção de regime tributário especial chamado Repetro.

Atualmente, os estaleiros construídos no Brasil durante as primeiras gestões petistas operam bem abaixo da capacidade, a maior parte com reparos de embarcações.

A retomada dessa indústria é uma promessa de campanha de Lula, que conta com a Petrobras para garantir demanda ao setor. Além das plataformas, a empresa prevê a contratação de navios e embarcações de apoio à produção de petróleo.

O governo vem trabalhando em um plano de ação para tentar deslanchar o programa, coordenado pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), mas a demora no início das obras já gera queixas de sindicatos aliados.

O repórter viajou a convite da Petrobras