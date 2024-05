Suzano fez oferta de US$ 15 bi por ativos da International Paper, diz agência

Reuters

A Suzano contatou a International Paper sobre uma oferta toda em dinheiro que pode ser avaliada em quase US$ 15 bilhões, disseram fontes com conhecimento do assunto à Reuters.

O contato ocorreu menos de um mês depois que a IP acertou acordo para comprar a produtora britânica de embalagens DS Smith por US$ 7,2 bilhões. A transação, que tem previsão de ser concluída no quarto trimestre deste ano, pode ser interrompida pela oferta da Suzano.

A Suzano, que tem um valor de mercado de US$ 15,2 bilhões, fez a comunicação da oferta equivalente a US$ 42 por ação verbalmente ao conselho de administração da IP e pode submeter uma proposta formal nos próximos dias, disseram as fontes.

A notícia fazia as ações da Suzano operarem em queda de mais de 7% na Bolsa brasileira.

Foto de 2018 de unidade da Suzano, em Três Lagoas (MS), em funcionamento desde 2009 para produção de celulose e papel - Divulgação / Araquém Alcântara

A International Paper está preparada para rejeitar a oferta da Suzano como inadequada, disse uma das fontes.

A Suzano, que é a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, está em negociações para uma linha de financiamento que possa apoiar sua oferta e informou a IP que a proposta é condicionada ao abandono da compra da DS Smith, disseram as fontes.

Representantes da IP não comentaram o assunto de imediato e a Suzano afirmou que não vai se manifestar.

A tentativa da Suzano sobre a IP ocorre alguns anos depois que a Klabin anunciou a compra de operações de papelão ondulado e papéis para embalagens da companhia norte-americana no Brasil, em um negócio de R$ 330 milhões.

No ano passado, a irlandesa Smurfit Kappa fez acordo para comprar a norte-americana WestRock em um negócio de US$ 20 bilhões.

A IP disse no mês passado que a transação com a DS Smith aumentaria sua penetração na Europe e poderia gerar sinergias anuais antes de impostos de pelo menos US$ 514 milhões.

A combinação com a IP faria da Suzano um grupo relevante no mercado global de embalagens de papel.