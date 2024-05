Shell vendeu milhões de créditos de carbono 'fantasmas'

Londres | Financial Times

A Shell vendeu milhões de créditos de carbono ligados à remoção de gás carbônico que nunca ocorreu para as maiores empresas de areias betuminosas do Canadá, levantando novas dúvidas sobre uma ferramenta vista como crucial para mitigar as emissões de gases de efeito estufa.

Como parte de um esquema de subsídio para impulsionar a indústria, o governo provincial de Alberta permitiu que a Shell registrasse e vendesse créditos de carbono equivalentes ao dobro do volume de emissões evitadas por sua instalação de captura de carbono Quest entre 2015 e 2021, mostra o registro da província. O subsídio foi reduzido e depois encerrado em 2022.

Como resultado do esquema, a Shell conseguiu registrar 5,7 milhões de créditos que não tiveram reduções equivalentes de gás carbônico, vendendo esses para os principais produtores de areias betuminosas e algumas de suas próprias subsidiárias. Os créditos são tipicamente equivalentes a uma tonelada de CO₂.

Alguns dos maiores compradores dos créditos foram Chevron, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil e Suncor Energy.

Keith Stewart, estrategista sênior de energia do Greenpeace Canadá, criticou esses "créditos fantasmas".

"A venda de créditos de emissões por reduções que nunca aconteceram literalmente piora as mudanças climáticas."

A Shell disse que a captura de carbono desempenha "um papel importante para ajudar a descarbonizar a indústria e setores onde as emissões não podem ser evitadas" e que aproveitar seu potencial "requer a criação de incentivos de mercado agora".

O ministério do meio ambiente de Alberta disse que o esquema de apoio aos créditos não resultou em "emissões adicionais" por poluidores industriais.

Chevron, Canadian Natural Resources, ConocoPhillips, Imperial Oil e Suncor Energy se recusaram a comentar.

Empresas de energia no Canadá e ao redor do mundo estão fazendo lobby por mais apoio estatal para a captura e armazenamento de carbono. A província de Alberta abriga um dos maiores e mais intensivos em carbono depósitos de petróleo do mundo. A produção lá tem crescido nos últimos anos, retardando o progresso do Canadá em relação às suas metas de redução de emissões.

A planta Quest é operada pela Shell Canada e é de propriedade da Canadian Natural Resources, Chevron e Shell Canada, e faz parte do complexo de processamento e refino de Scotford.

Na Quest, o gás carbônico é removido durante o processo de produção de gás hidrogênio, que é usado no processo intensivo em energia de transformar o betume extraído dos depósitos de areias betuminosas em petróleo bruto sintético.

O Canadá tem um dos esquemas de incentivo mais generosos para a captura e armazenamento de carbono, de acordo com o grupo de pesquisa energética Wood Mackenzie. Mas a indústria ainda luta para ser comercialmente viável mesmo lá.

De acordo com o relatório anual da Quest, seu custo total por tonelada de carbono evitada foi de US$ 167,90 em 2022, em comparação com um preço de carbono para os grandes emissores industriais de Alberta naquele ano de US$ 50.

De acordo com documentos obtidos pelo Greenpeace Canadá em um pedido de liberdade de informação e compartilhados com o Financial Times, a Shell originalmente solicitou um acordo de três por um em créditos de carbono na Quest.

Alberta anunciou o esquema de dois por um em 2011 para instalações operacionais antes do final de 2015, aplicando-se apenas à Quest, que começou a funcionar naquele ano. O bônus caiu para três quartos de um crédito em 2022 e foi então eliminado à medida que o preço do carbono subiu.

A Shell está no processo de tomar uma decisão de investimento sobre uma segunda planta de captura de carbono, Polaris, em Scotford.

A Agência Internacional de Energia alertou que uma quantidade "inconcebível" de captura e armazenamento de carbono será necessária para manter a produção de petróleo e gás nas taxas existentes enquanto reduz as emissões de gases de efeito estufa.

Jonathan Wilkinson, ministro de energia e recursos naturais do Canadá, disse ao FT que um sistema de dois por um para créditos de carbono "provavelmente não é apropriado". "No final do dia, o setor de petróleo e gás e as empresas de areias betuminosas em particular precisam começar com relação às reduções de emissões", disse ele.